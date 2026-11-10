أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة محاسبة المسؤولين عن حادث تصادم قطاري العياط، تعكس أن ملف الحادث يحظى بمتابعة ورعاية مباشرة من رئيس الجمهورية منذ اللحظة الأولى لوقوعه.

وثمن قرقر، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، سرعة تدخل الرئيس السيسي وتوجيهاته بشأن الحادث، مؤكدًا أن ذلك ليس جديدًا على الرئيس، الذي يقدم دائمًا نموذجًا في الشفافية والنزاهة والحيادية، مستشهدًا بموقفه من الانتخابات البرلمانية الأخيرة وحرصه على ضمان نزاهتها وحياديتها.

وقال رئيس لجنة النقل موجهًا حديثه للنواب: «تأكدوا أن هذا الملف تحت بصر سيادة الرئيس وتحت رعايته منذ لحظة الحادث».

وفي تعليقه على تداعيات الحادث، أشار قرقر إلى أن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أقر بوجود أوجه قصور، مؤكدًا أن اللجنة ستتابع ما تسفر عنه التحقيقات، وستضع توصياتها بشأن الحادث.

وأضاف: «في حادث العياط، معالي الوزير بيقر ويعترف بقصور حصل، والنيابة العامة قالت، وبعد كده إحنا هنتابع، وأنا هقول توصيات للجنة»، مشددًا على أن اللجنة لن تتهاون في التعامل مع أي تقصير.

وفي رسالة واضحة بشأن دور اللجنة الرقابي، أكد قرقر أن علاقته الشخصية بوزير النقل لن تؤثر على مواقفه تجاه أداء الوزارة أو محاسبة المسؤولين عن أي تقصير.

وقال: «ممكن نكون أصدقاء ونقعد مع بعض قبل تولي الوزارة، باعتبار أن أنا دقهلاوي وهو دقهلاوي، بس هو يعرف أن أنا مش هجامل».

وأوضح أن بعض أعضاء اللجنة يستغربون مواقفه رغم صداقته بوزير النقل، لكنه شدد على أن مسؤوليته البرلمانية تفرض عليه مواجهة أي مسؤول مقصر، مضيفًا: «هو لو عرف أن واحد منهم مقصر وأنا فوت، هيزعل مني».

واختتم قرقر تأكيده استقلالية موقفه الرقابي قائلًا: «أنا ما فيش على راسي بطحة لحد، قولا واحدا.. وهو قاعد جنبي ما طلبتش طلب شخصي، عمري ما طلبت طلب شخصي».

وحذر رئيس لجنة النقل من خطورة الشائعات، مؤكدًا أنها أحد الأسلحة التي تستخدمها أجهزة المخابرات الدولية والعالمية منذ سنوات، في محاولة للتأثير على استقرار الدول.

وأشار إلى أن مصر تواجه محاولات تستهدفها من الخارج، قائلًا إن الشائعات إحدى الأدوات المستخدمة في هذا الإطار.