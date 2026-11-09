علي ماهر يتحدث عن مكانة صلاح ويوجه رسالة إلى جماهير منتخب مصر

وضع علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مساندة الجماهير والإعلام في مقدمة أولوياته خلال المرحلة المقبلة، مطالبًا بتوفير الدعم اللازم للفريق من أجل تحقيق أهدافه في الاستحقاقات القادمة.

وتطرق ماهر إلى مكانة محمد صلاح، قائد المنتخب ونجم كرة القدم المصرية، مشيرًا إلى أن قيمته تجاوزت حدود المستطيل الأخضر، وأصبح «براند» عالميًا يعكس صورة مشرفة للكرة المصرية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من دور أصحاب الخبرات في مسيرة الفراعنة.

كما حرص المدير الفني على الإشادة بالجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن وتوأمه، مثمنًا ما قدمه من عمل وجهد خلال فترة توليه مسؤولية المنتخب، وداعيًا إلى تجاوز أي اختلافات والالتفاف حول الفريق في الفترة المقبلة.

ويرى ماهر أن نجاح المنتخب يتطلب تعاونًا بين جميع الأطراف، سواء الجماهير أو وسائل الإعلام، لمساعدة اللاعبين والجهاز الفني على العمل في أجواء مناسبة، خاصة مع اقتراب المواجهات الحاسمة في مشوار التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويستهدف المدير الفني الجديد قيادة منتخب مصر لحسم بطاقة التأهل إلى البطولة القارية وإسعاد الجماهير، في ظل تطلعات كبيرة للمرحلة المقبلة.