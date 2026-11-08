كشفت الإعلامية منى عبدالغني عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان والمطرب محمد الحلو، وذلك عقب زيارتها له أمس في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج، مطمئنة جمهوره ومحبيه على حالته الصحية.

وقالت منى عبدالغني، خلال تقديمها برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، إن الحالة الصحية للفنان شهدت تحسنًا كبيرًا، وجرى نقله إلى غرفة عادية بعد الانتهاء من الإجراءات الطبية اللازمة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يغادر المستشفى خلال يومين.

وأضافت أن أبناء الفنان محمد الحلو جميعهم يحرصون على التواجد بجانبه ومساندته خلال فترة علاجه، لافتة إلى أنه يتمتع بحالة معنوية جيدة، ويحرص على الهزار والضحك رغم مروره بهذه الأزمة الصحية.

وحكت منى عبدالغني موقفًا طريفًا رواه لها الفنان خلال الزيارة، إذ قال إنه أثناء مشاركته في مهرجان الموسيقى العربية، مازح المطرب الفلسطيني ناصر قائلًا له: «دي آخر مرة تغني معايا»، قبل أن يتعرض للأزمة الصحية وينتقل إلى المستشفى.

وكان حمادة الحلو، نجل الفنان محمد الحلو، قد كشف في مداخلة هاتفية سابقة بالبرنامج عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها والده، موضحًا أنه خضع لعملية قسطرة في القلب جرى خلالها تركيب 5 دعامات، كما عانى من ارتشاح في الرئة، ما استدعى نقله إلى العناية المركزة.

وأوضح أن الحالة الصحية لوالده شهدت تحسنًا، مع تراجع الارتشاح على الرئة، قبل أن يتم نقله إلى غرفة عادية بعد استقرار حالته.

وتمنت الإعلامية منى عبدالغني الشفاء العاجل للفنان محمد الحلو، وأن يعود إلى جمهوره ومحبيه في أقرب وقت.