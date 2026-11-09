قال المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن والخبير القانوني، إن حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة يمثل واقعة مؤلمة تستوجب وقفة جادة ومسئولة، مشددًا على أن أرواح المواطنين وسلامتهم يجب أن تكون دائمًا في مقدمة أولويات العمل العام، بجانب أن حق المواطن في استخدام وسيلة نقل آمنة هو حق أصيل لا يقبل التهاون أو التأجيل.

وأعرب صالح، في بيان اليوم الأحد، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه الحوادث لا ينبغي أن يقتصر على ردود الفعل أو بيانات التعازي، وإنما يجب أن يمتد إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث، وتحديد أوجه القصور إن وجدت، ووضع حلول جذرية تمنع تكرار مثل هذه المآسي.

وأضاف أن المطلوب إجراء تحقيق فني وقانوني شامل وشفاف، يحدد بدقة أسباب التصادم والمسئوليات المتعلقة به، مع إعلان النتائج للرأي العام بشفافية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق كل من يثبت تقصيره أو إهماله، دون استباق لنتائج التحقيقات أو تحميل المسئولية لأي طرف قبل ثبوتها.

وشدد القيادي بحزب حماة الوطن على أن المحاسبة ليست هدفًا في حد ذاتها، وإنما ضمانة لعدم تكرار الحوادث وترسيخ لمبدأ أن سلامة المواطن مسئولية لا تقبل التهاون، مطالبًا بتكثيف الرقابة على منظومة التشغيل والصيانة، والتأكد من كفاءة أنظمة الإشارات والتحكم، ومراجعة إجراءات السلامة والتأمين على خطوط السكك الحديدية.

واختتم المستشار محمد مجدي صالح، أن المواطن المصري يستحق منظومة نقل آمنة تليق بحقه في الحياة والكرامة، وأن الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة تتعزز عندما يرى إجراءات حقيقية على أرض الواقع، وشفافية في كشف الحقائق، ومحاسبة عادلة، وإصلاحًا يضمن ألا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤلمة.

وكانت قرية الرقة التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة قد شهدت، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، حادث تصادم بين قطارين، أحدهما على خط الجيزة-الفيوم، والآخر على خط القاهرة-أسوان، أسفر عن خروج عدد من العربات عن القضبان وسقوط ضحايا ومصابين.

فيما ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 125 مصابًا، كما أسفر الحادث عن 7 وفيات، من بينهم حالتان بمستشفى الواسطى، وحالة بمستشفى أطفيح، وجثمان في موقع الحادث.