قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، يتعرض لحملة استهداف «هائلة وغير مسبوقة» بعد دقائق من وقوع حادث قطار العياط.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» أن «الوزير» يواجه انتقادا مستمرا سواء وقعت حوادث أو لم تقع، قائلا: «أنا شايف حملة هائلة على الفريق كامل الوزير! شيء غير مسبوق، أي كلام يقوله تلاقي حملة عليه، يحصل حادثة فالفريق كامل، ما يحصلش حادثة فالفريق كامل، حاطين الفريق كامل الوزير هدف تنشين!».

وتابع: «الحملة انطلقت بعد دقائق معدودة من وقوع الحادث من جانب عناصر هاربة خائنة وآخرين».

وذكر أن حوادث القطارات تقع في مختلف دول العالم مستشهدا بوقوع حادث في اليابان قبل نحو أسبوع، قائلا: «مفيش مكان ولسه اليابان من أسبوع تقريبا».

وأكد في الوقت ذاته أن حديثه لا يعني غياب المحاسبة، لا سيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد بوضوح خضوع أي مقصر للحساب.

وأعرب عن تفهمه لحالة الغضب الموجودة لدى البعض تجاه الوزير، قائلا: «أنا عارف أن في ناس غضبانة من الفريق كامل الوزير، لكن خلي بالك الفريق كامل الوزير مكنش هو قائد القطار، هو على رأس الإدارة، إدارة تضم رئيسا لهيئة السكة الحديد، وأربعة أو خمسة نواب لرئيس الهيئة، وآلاف العاملين بالمنظومة».

وتساءل عن أسباب استهداف شخص الوزير بعينه، قائلا: «هذا الشخص عمل وما زال يعمل، وكان ينزل إلى الصعيد في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، ويسير على قدميه في الجبال لتحديد مسارات القطار السريع ومعاينة كل شيء بنفسه».

وارتفع عدد ضحايا حادث اصطدام قطار بمؤخرة آخر في مدينة العياط بمحافظة الجيزة إلى 7 وفيات 125 مصابا، وأوضحت الوزارة، في آخر تحديث، أن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات متفرقة، وهي الأكثر شيوعًا بين المصابين، وكسور بالأطراف والحوض والفقرات، وجروح قطعية بالرأس والوجه، وكدمات بالصدر والضلوع.

وأشارت الوزارة إلى خروج 71 مصابًا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم، فيما يوجد 7 مصابين آخرين مرشحين للخروج، بينما يستكمل باقي المصابين تلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية، بعد انقلاب عدد من عربات قطار الركاب، الذي وقع على طريق القاهرة – أسوان الزراعي أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة.

من جهته، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتابع «باهتمام بالغ تداعيات حادث القطارين، وأُعرب عن خالص مواساتي لأسر المتوفين وأصدق التمنيات بالشفاء للمصابين».

وأضاف: «وجّهت أجهزة الدولة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وسرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره».