أول صورة من بروفات مسلسل ميس هناء بطولة أسماء جلال استعدادا لعرضه برمضان 2027

كشف صناع مسلسل «ميس هناء»، بطولة الفنانة أسماء جلال، عن أول صورة من كواليس بروفات العمل، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، إذ جمعت الصورة عددًا من أبطال المسلسل وصناعه، في إطار التحضيرات لإطلاق التصوير.

وظهر في الصورة كل من الفنانة أسماء جلال، وأحمد خالد صالح، وفيدرا، وسماء إبراهيم، وأحمد رضوان، وسارة عبد الرحمن، ودونا إمام، والطفل آسر أحمد حمدي، والطفل حسين معتز، إلى جانب المؤلف إياد صالح والمخرجة سلمى الكاشف، في أول ظهور جماعي لفريق العمل خلال التحضيرات.

يذكر أن مسلسل «ميس هناء» مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أسماء جلال، وأحمد خالد صالح، وسارة عبد الرحمن، وفيدرا، وسما إبراهيم، وأحمد رضوان، ودونا إمام، ومن إنتاج طارق الجنايني، وتأليف إياد صالح، وإخراج سلمى الكاشف.

ويشار إلى أن الفنانة أسماء جلال انتهت مؤخرًا من تصوير فيلمها السينمائي الجديد «الفيل ع الدرفيل»، الذي يجمعها بالفنان أحمد فهمي، في قبرص، وذلك بعد فترة من التصوير تنقل خلالها فريق العمل بين عدد من مواقع التصوير، تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي.