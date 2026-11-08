النيابة العامة تنتقل إلى 3 مستشفيات لسماع أقوال مصابي حادث قطاري العياط ومناظرة جثامين الضحايا

انتقل فريق من أعضاء نيابتي جنوب الجيزة الكلية وبني سويف الكلية إلى مستشفيات أطفيح والعياط والواسطى، للاستماع إلى أقوال المصابين في حادث تصادم قطاري العياط، فضلًا عن مناظرة جثامين المتوفين، في إطار استكمال التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

كما أصدرت النيابة العامة، قرارًا بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمعاينة موقع الحادث تصادم قطاري مدينة العياط في محافظة الجيزة، وفحص العربات المتضررة والقضبان، للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع التصادم وخروج عدد من العربات عن القضبان، فضلًا عن التحقق من مدى الالتزام بإجراءات التشغيل واشتراطات السلامة، ورصد أي أوجه قصور أو إهمال قد تكون وراء وقوع الحادث.

وأعلنت النيابة العامة أن التقديرات المبدئية لحادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، أسفرت عن وفاة 7 مواطنين وإصابة 114 آخرين، من بينهم قائد القطار رقم 134 «الجيزة – الفيوم»، مؤكدة استمرار التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته وتحديد المسئوليات.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادث، حيث انتقل المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، على رأس فريق من أعضاء النيابة العامة، إلى موقع التصادم لإجراء المعاينة اللازمة، والوقوف على ملابسات الواقعة.

وكشفت المعاينة الأولية لمسرح الحادث، وما أسفرت عنه أقوال شهود العيان، أن التصادم وقع نتيجة اصطدام مقدمة القطار رقم 134 «الجيزة – الفيوم» بالعربة الأخيرة من القطار رقم 2010 «القاهرة – أسوان»، أثناء توقف الأخير في الاتجاه ذاته.

وأكدت النيابة العامة أن الأعداد المعلنة للمصابين والمتوفين لا تزال تقديرات مبدئية، وجارٍ حصر الأعداد النهائية، إلى جانب فحص التلفيات وتحديد حجم الخسائر، واستكمال التحقيقات لكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بالحادث وتحديد المتسبب فيه.