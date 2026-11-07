أول تعليق من إبراهيم حسن بعد بيان اتحاد الكرة

علّق إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، على بيان الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن موقف الجهاز الفني بقيادة شقيقه حسام حسن من الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة، وذلك برسالة غامضة>

وكتب إبراهيم حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، قد أصدر بيانًا رسميًا، اليوم السبت، دعا خلاله وسائل الإعلام والجماهير المصرية إلى دعم المنتخب الوطني والالتفاف حوله، مؤكدًا أن مصلحة الفريق واستقراره تأتيان على رأس أولوياته.

وجاء في بيان اتحاد الكرة: «يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن مصلحة المنتخب الوطني الأول واستقراره يأتيان على رأس أولوياته، باعتباره ممثلًا للكرة المصرية وطموحات جماهيرها.

وفي ضوء ما أثير مؤخرًا من أحداث، فإن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا كبيرًا من المسؤولية والهدوء والتكاتف، بعيدًا عن أي تصعيد أو انفعال قد يؤثر على تركيز المنتخب واستعداده للاستحقاقات المقبلة.

ويهيب الاتحاد بجميع وسائل الإعلام والجماهير المصرية دعم المنتخب الوطني والالتفاف حوله، بما يحقق تطلعات جماهير الكرة المصرية».

وتزامن بيان الاتحاد مع حالة الجدل التي شهدتها الأيام الماضية، وسط مطالبات بإقالة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن، على خلفية تصاعد الأزمات المرتبطة به، إلى جانب الخلاف مع النجم محمد صلاح.

وزاد غياب الإشارة المباشرة إلى حسام وإبراهيم حسن في بيان اتحاد الكرة من الغموض بشأن مستقبل الثنائي وموقفهما من مواصلة قيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

يُذكر أن عقد حسام وإبراهيم حسن مع منتخب مصر يمتد حتى عام 2030.