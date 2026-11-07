اندلاع حريق بمحطة الكهرباء الرئيسية بالفرافرة في الوادي الجديد

نشب حريق بمحطة الكهرباء الرئيسية بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، ما استدعى تحرك قوات الحماية المدنية والدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها.

كان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقي إخطاراً يفيد باندلاع الحريق داخل محطة الكهرباء الرئيسية بالفرافرة، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة، مع الدفع بسيارات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق والمنشآت المجاورة.

من جانبه، أكد سلامة الحريتي، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وسط استمرار جهود السيطرة على النيران ومتابعة تطورات الموقف، للوقوف على أسباب الحريق وحجم الخسائر.

وتعد المحطة من المرافق الحيوية بمركز الفرافرة وتضم مولدات لتوليد الكهرباء، نظرا لعدم ارتباطها بشبكة الكهرباء الرئيسية.