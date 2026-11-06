التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة في منطقة الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في منطقة الرياض وسط السعودية.

وقال متحدث قوات التحالف تركي المالكي، في بيان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة الرياض".

ولم يكشف البيان عن الجهة التي أطلقت المسيرة أو الموقع الذي كانت تستهدفه.

ويأتي الإعلان بعد ساعات من إعلان التحالف اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين، قال إن جماعة الحوثي أطلقتهما باتجاه منطقة نجران، جنوبي غربي المملكة، ما أسفر عن سقوط شظايا، إضافة إلى تدمير طائرة مسيرة في منطقة مكة المكرمة غربي السعودية.

وفي وقت سابق الجمعة، أطلق الدفاع المدني السعودي إنذارين مبكرين للتحذير من خطر في نجران، قبل أن يعلن زواله في المرتين، دون توضيح طبيعة التهديد.

والخميس، أعلن التحالف اعتراض صاروخ باليستي قال إن الحوثيين أطلقوه باتجاه المدينة المنورة، فيما نفى المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع استهداف المدينة، كما أعلن التحالف تدمير مسيرة في المنطقة الشرقية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة على السعودية، وسط استمرار التوتر مع جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق أخرى من البلاد.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين.