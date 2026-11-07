روبيو يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع بفرنسا

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى فرنسا في أول زيارة خارجية له منذ انتخابات التجديد النصفي، التي وجهت ضربة قاسية للجمهوريين وأثارت تساؤلات بشأن كيفية تعامل إدارة ترامب مع هذه التطورات، بعدما أسهمت سياسات مثل الحرب على إيران في تمكين الديمقراطيين من السيطرة على الكونجرس.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، إن روبيو سيغادر خلال عطلة نهاية الأسبوع للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في فرنسا.

وسيكون أمامه العديد من الفرص لتوضيح ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيعدل نهجه الذي يتسم غالباً بالتشدد تجاه الحلفاء والخصوم على حد سواء، في أعقاب الخسائر الكبيرة التي مني بها الجمهوريون في انتخابات الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن روبيو سيعمل على "تعزيز المصالح الأمريكية خلال مباحثاته مع نظرائه في مجموعة السبع".

ويرى كثيرون أن روبيو يتبنى نهجاً أقل تشدداً من نهج ترامب، لكن تكهنات أُثيرت بشأن احتمال مغادرته الإدارة قبل انتهاء ولايتها للاستعداد لخوض انتخابات الرئاسة عام 2028، وهي تكهنات نفاها روبيو ومساعدوه بشدة.

تنعقد اجتماعات مجموعة السبع، المقررة يومي الاثنين والثلاثاء، بعد اجتماع دبلوماسي أوسع استضافه روبيو في أتلانتا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بمشاركة وزراء خارجية مجموعة العشرين، وهو اجتماع لم يسفر عن توافق يُذكر بشأن أي من القضايا الرئيسية التي يواجهها العالم.

وانتهى اجتماع أتلانتا، الذي شاركت فيه روسيا والصين، دون إصدار بيان مشترك، واكتُفي بدلاً من ذلك ببيان من روبيو بصفته رئيس الاجتماع.