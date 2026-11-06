كشفت الطفلة ميار عثمان، بطلة «تحدي القراءة العربي»، عن أكثر الكتب التي تركت أثرًا فيها خلال رحلتها مع القراءة، مؤكدة أن كتاب «أصابع ترى النور»، الذي يتناول سيرة لويس برايل، يأتي في مقدمة الكتب الأقرب إليها.

وقالت ميار خلال استضافتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، عبر شاشة «ON E»، مساء الخميس، إنها تعمقت في عدد من السير والكتب إلى درجة شعرت معها بأنها تتحدث عن جوانب من شخصيتها وتجربتها.

وأضافت أن أكثر الكتب التي أحبتها هو «أصابع ترى النور» للكاتبة رؤى دخان، متابعة: «أنا كنت حاسة إنه بيعبر عن شخص اجتهد وصابر وما توقفش».

وأوضحت أن القصة تركت لديها فكرة أساسية عن قدرة الإنسان على تجاوز الظروف الصعبة، قائلة: «الظلام مش هيعرف يحبس العقول، والإرادة بتصنع من العجز حلول».

وتابعت ميار: «لويس برايل ما استسلمش لظلامه، ده اخترع لغة أضاءت الدرب لملايين البشر»، مؤكدة أن هذا المعنى كان السبب الرئيسي وراء تعلقها بالكتاب.

ومن جانبها، أشارت الإعلامية منى الشاذلي إلى أن لويس برايل ابتكر النظام الذي حمل اسمه لخدمة المكفوفين، عبر تحويل الحروف إلى نقاط يمكن الإحساس بها باليد.

وأضافت أن بساطة الفكرة وعبقريتها فتحت آفاقًا واسعة أمام المكفوفين حول العالم، وأتاحت لهم وسيلة مستقلة للقراءة والتعلم.

وكانت ميار أوضحت خلال الحلقة أنها قرأت 50 كتابًا ولخصتها ضمن مشاركتها في «تحدي القراءة العربي»، مؤكدة أن القراءة بالنسبة إليها لا تعني الانعزال، وإنما تساعدها على الحركة واكتشاف العالم ورؤيته بصورة مختلفة.