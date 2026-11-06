شهدت حلقة برنامج «معكم منى الشاذلي» لحظة عفوية جمعت الإعلامية منى الشاذلي بالطفلة ميار عثمان، بطلة «تحدي القراءة العربي»، بعدما ألقتا معًا أبياتًا شهيرة للخنساء في رثاء شقيقها صخر.

وقالت ميار، خلال الحلقة عبر شاشة «ON E»، مساء الخميس، إن كتاب «الخنساء» للكاتبة رؤى دخان يأتي ضمن أكثر الكتب التي أحبتها وتأثرت بها.

وأضافت أنها تميل عمومًا إلى مؤلفات رؤى دخان، موضحة أنها تراها سلسة وقادرة على تقديم الشخصيات بصورة قريبة من حقيقتها، بدل الاكتفاء بالصورة الشائعة عنها.

وأوضحت ميار أن إعجابها بالخنساء زاد عندما تعرفت إلى تجربتها شاعرة، خاصة أنها حصلت بدورها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الإلقاء الفردي.

وتابعت أن الاسم الحقيقي للخنساء هو تماضر بنت عمرو، وأنها عاشت في العصر الجاهلي ثم أدركت الإسلام وأسلمت، واشتهرت برثاء شقيقيها صخر ومعاوية.

وعندما دار الحديث عن شعر الخنساء، فاجأت منى الشاذلي ميار قائلة: «طب تصدقي بالله إن أنا حافظة للخنساء شعر؟»، قبل أن تقترح عليها أن تلقي معها «أعيني جودا ولا تجمدا».

وألقت منى وميار سويًا:

«أعيني جودا ولا تجمدا

ألا تبكيان لصخر الندى؟

ألا تبكيان الجريء الجميل

ألا تبكيان الفتى السيدا

طويل النجاد، رفيع العماد

ساد عشيرته أمردا».

- «أعيني جودا».. من أشهر مراثي الخنساء لصخر

ويُذكر أن الخنساء، واسمها تماضر بنت عمرو السلمية، شاعرة عربية مخضرمة عاشت في الجاهلية وأدركت الإسلام، واشتهرت بصورة خاصة بشعر الرثاء. وقالت «أعيني جودا ولا تجمدا» في رثاء شقيقها صخر، الذي كان من أقرب إخوتها إليها، بعدما أصيب في قتال مع بني أسد وظل يعاني من جراحه مدة قبل وفاته، ويرجح أن ذلك كان في أوائل القرن السابع الميلادي. وأطلقت وفاته واحدة من أشهر مراحل تجربة الخنساء الشعرية، فأكثرت من رثائه واستحضار صفاته ومكانته بين قومه. وتناقل الرواة القصيدة ضمن شعرها، ثم أُثبتت أبياتها في ديوان الخنساء وفي كتب ومختارات الأدب العربي التي حفظت شعرها عبر القرون.

- ميار بطلة «تحدي القراءة العربي»

ويُذكر أن ميار محمد رجب عثمان، الطالبة بالصف السادس الابتدائي في مدرسة الشهيد حمدي شرابي الابتدائية بإدارة برج البرلس التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، توجت بطلة للموسم العاشر من «تحدي القراءة العربي» للعام الدراسي 2025/2026، بعد منافسة ضمت أكثر من 40 مليون طالب وطالبة من 60 دولة.

وحصلت ميار على المركز الأول في الحفل الختامي الذي أقيم في دبي يوم 29 أكتوبر 2026، وجائزة قيمتها 500 ألف درهم إماراتي، فيما جاءت الفلسطينية غزال تيم في المركز الثاني، والسعودي ريان الزكري في المركز الثالث.