 ترامب: خسائر الانتخابات النصفية لم تؤثر على خططي بشأن إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: خسائر الانتخابات النصفية لم تؤثر على خططي بشأن إيران

د ب أ
نشر في: الجمعة 6 نوفمبر 2026 - 4:23 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 نوفمبر 2026 - 4:23 ص

 أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إلى أن خسائر انتخابات التجديد النصفية في الكونجرس لم تؤثر على خططه بشأن إيران.

وقال ترامب في حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي: "نحن نصنع حالياً أسلحة في جيشنا أكثر مما صنعنا في أي وقت مضى، ونحن جاهزون تماما".

وأضاف: "إذا اضطررنا إلى متابعة التعامل مع إيران، فنحن مستعدون تماما".

وهدد ترامب على مدى أسابيع بالعودة إلى قصف إيران على نطاق واسع بمجرد انتهاء الانتخابات الأمريكية، إذا لم تتوصل طهران إلى تسوية بشروط مقبولة بالنسبة له.

ويواصل الوسطاء القطريون محادثاتهم مع المسؤولين الإيرانيين في محاولة للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق. وكرر الرئيس الأمريكي موقفه بأنه سيتعين على إيران تقديم تعهدات بشأن برنامجها النووي في أي اتفاق محتمل.


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