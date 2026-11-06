متحدث اللجنة المصرية بغزة: أكثر من مليون نازح بالجنوب يحتاجون لتدخل عاجل والاحتياجات تفوق الإمكانات

ناشد محمد منصور، متحدث اللجنة المصرية في قطاع غزة، المجتمع الدولي بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتحرك لتوفير الاحتياجات الأساسية للنازحين، محذرًا من أن الساعات المقبلة قد تحمل تداعيات إنسانية صعبة على العائلات والأطفال في ظل اقتراب منخفض جوي ونقص أبسط مقومات الحياة.

وقال “منصور” عبر مداخلة هاتفية على قناة “TEN”، اليوم الخميس، إن أكثر من مليون نازح في جنوب القطاع يحتاجون إلى تدخلات إغاثية عاجلة، مشيرًا إلى وجود 980 مخيمًا للنازحين في محافظة خان يونس، و160 مخيمًا في رفح، إلى جانب أعداد كبيرة من المخيمات في وسط القطاع.

وأضاف أن العائلات الفلسطينية تواجه احتياجات متزايدة، تشمل الخيام والبطاطين والملابس الشتوية والشوادر والمياه المحلاة والمستلزمات الطبية، خاصة مع تهالك الخيام التي تؤوي أعدادًا كبيرة من النازحين في مختلف مناطق القطاع.

وتابع أن اللجنة المصرية عملت على تشغيل مخابز في شمال القطاع وجنوبه، وتسيير قوافل إغاثية لتوفير الخبز والملابس والفرشات والبطاطين والاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية، مؤكدًا أن حجم الاحتياجات يفوق الإمكانات المتاحة، في ظل وجود نحو 2.2 مليون فلسطيني في القطاع.

وأشار إلى أن البلديات بدأت تحذر المواطنين من الانتقال من المناطق المنخفضة إلى المناطق المرتفعة تحسبًا لتداعيات المنخفض الجوي، متسائلًا عن الأماكن التي يمكن أن تلجأ إليها العائلات التي تعيش في خيام متهالكة، خاصة أن المواطنين يتواجدون حاليًا على مساحة لا تتجاوز 40% من إجمالي مساحة القطاع.

