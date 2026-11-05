أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، الخبير الاقتصادي الدولي ووزير المالية الأسبق، أن ما تم إنجازه طوال الفترة الماضية كان يتركز حصريًا على إعادة التوازن المالي، موضحًا أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي معناه التنمية الاقتصادية، والتنمية الاقتصادية منطلقها الأساسي هو الطبقة الوسطى؛ فهي التي تحمل العبء، وهي التي ستنمي، وتبني المصانع، وتنشئ الشركات، وتصدر، وبالتالي، برنامج التنمية الاقتصادية مستهدف أساسًا للطبقة الوسطى.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس" مع الإعلامي عمرو حافظ، إلى أن الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة هزات عنيفة فرضتها ظروف خارجية قاسية، معقبًا: "لقد خرجنا من فترة واجهتنا فيها مشاكل عديدة ألقيت على عاتقنا؛ سواء أزمة كورونا، أو تداعيات حرب أوكرانيا، أو اضطرابات الإقليم، وهي أمور أخلت بالتوازنات المالية، لكننا نجحنا في إعادتها إلى ما كانت عليه".

وأضاف مبشرًا بمؤشرات إيجابية قوية: "الآن لدينا توازن مالي مستقر؛ التضخم في نزول مستمر، والموازنة تحقق فائضًا أوليًا محترمًا، ومعدل الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في طريقه للتراجع، فضلا عن وجود كفاءات جبارة تدير دفة الاقتصاد في الحكومة الحالية؛ من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، مرورًا بوزراء التخطيط والتجارة والاستثمار، نحن بحق على حافة الانطلاق، والإجراءات المقبلة ستصب مباشرة في مصلحة الطبقة الوسطى".

