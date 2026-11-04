ضياء الدين داوود: توجيهات الرئيس السيسي بشأن وقف الأمير عبدالمنان انتصار للمواطنين

أعرب النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، عن سعادته بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني الخاص بتسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان في 3 محافظات.

وقال في تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الأربعاء، إن هذه التوجيهات تعكس تكامل مؤسسات الدولة والاستجابة لشكاوى المواطنين، وتنهي أزمة استمر أنين مواطني هذه المحافظات منها نحو 6 أشهر.

وأضاف أن الأزمة بدأت عقب صدور المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الذي تضمن وقف إجراءات الشهر والتسجيل وما يترتب عليها من معاملات، ما تسبب في حالة من الجمود الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي، امتدت إلى مساحة بنحو 420 ألف فدان، من دمياط إلى كفر الشيخ.

وأوضح أن هذا المنشور الفني رقم 8 جمد إجراءات التصالح في مخالفات البناء داخل نطاق المساحة المتأثرة، مشيرًا إلى أن الأزمة لم تقتصر آثارها على أبناء المحافظات الثلاث، إذ يمتلك أراضي في المنطقة مواطنون من محافظات أخرى، بينها الغربية والإسماعيلية والقاهرة والمنيا وأسيوط وأسوان.

وأشار إلى أن استخدام الأدوات الرقابية في البرلمان أسهم في نقل معاناة المواطنين، مشيرًا إلى تعهد الحكومة في 14 يونيو 2026 بإصدار قرار ينهي الأزمة قبل 30 يونيو، ولكن دون نتيجة فعلية، مثمنًا إتاحة الفرصة لطرح القضية خلال جلسات الحوار بحضور الرئيس، فجاءت هذه التوجيهات الرئاسية استجابة لهذه المطالب وترسيخًا لسيادة القانون والحفاظ على مؤسسات الدولة والسلم المجتمعي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أكّد أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوقف العمل بالمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن إيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة بنطاق وقف الأمير مصطفى عبدالمنان بمحافظات: دمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ.

وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اليوم، المنشور الفني رقم 13 بتاريخ 4 نوفمبر 2026، بوقف العمل بالمنشور المشار إليه، ورفع ما ترتب عليه من قيود على إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية، بما يتيح للمواطنين استئناف معاملاتهم وفقا لأحكام القانون.