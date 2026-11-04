رئيسة سلوفينيا: الذكاء الاصطناعي واقع لا يمكن الهروب منه ويجب تنظيمه

قالت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، إن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعًا لا يمكن الهروب منه أو إيقافه، ما يفرض العمل على وضع أطر تنظم استخدامه وتتعامل مع المخاطر المرتبطة به.

وأضافت في لقاء خاص مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنها تتابع تطورات التكنولوجيا منذ نحو 20 عامًا، ودرست جوانبها القانونية والتقنية، وهو ما منحها معرفة واسعة بهذا المجال.

وأوضحت موسار أن شركات التكنولوجيا الكبرى أصبحت هي نفسها تطالب بوضع قواعد لتنظيم الذكاء الاصطناعي، بعدما أدركت حجم المخاطر المرتبطة بالتوسع في استخدام هذه التكنولوجيا.

وأشارت إلى مشاركتها مؤخرًا في منتدى بريكيافيك تناول تطورات الذكاء الاصطناعي بمشاركة ممثلين من الولايات المتحدة وكبرى الشركات التكنولوجية، موضحة أن إحدى الأفكار التي حظيت بالتوافق تمثلت في اختبار الأنظمة داخل المختبرات قبل إتاحتها للجمهور.

وحذرت من أن الاختبارات المتكررة لا تضمن سلوك النظام بالطريقة نفسها في كل مرة، إذ يمكن أن يقدم نتيجة مختلفة بعد عشرات أو مئات التجارب السابقة.

وذكرت أن الذكاء الاصطناعي لا يمتلك مشاعر، وإنما يعتمد على المعرفة التي أنتجها البشر، مشيرة إلى أنها شبهته خلال أحد النقاشات بـ«شخص مختل نفسيًا» لافتقاده المشاعر، وهي مقارنة قالت إن ممثلي شركات التكنولوجيا وافقوا على جوهرها.

* الأسلحة ذاتية التشغيل

وحذرت رئيسة سلوفينيا من استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة ذاتية التشغيل، معتبرة أن هذا المجال يمثل أحد أكبر المخاطر التي تستحق تنظيمًا دوليًا أكثر صرامة.

وأوضحت أن قطاعي الدفاع والصناعات العسكرية لا يخضعان في الاتحاد الأوروبي للإطار التنظيمي نفسه المطبق على الاستخدامات المدنية للذكاء الاصطناعي، إذ تحتفظ الدول الأعضاء بصلاحيات واسعة في تنظيم شئونها الدفاعية.

وأكدت موسار أنها تعتزم رفع صوتها بصورة أكبر بشأن مخاطر توظيف الذكاء الاصطناعي في الأسلحة ذاتية التشغيل خلال المرحلة المقبلة.

ويُذكر أن موسار أشارت خلال حديثها عن العلاقات المصرية السلوفينية إلى امتلاك بلادها خبرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات، من بينها مركز للذكاء الاصطناعي يعمل تحت رعاية منظمة «اليونسكو»، ومعهد جوزيف ستيفان الذي يضم علماء وباحثين من دول مختلفة.