التنظيم والإدارة يصدر كتابا دوريا جديدا لتنظيم ضوابط ندب الموظفين بين الجهات الحكومية

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أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026، بشأن تنظيم ضوابط الندب والإجراءات الواجب اتباعها قبل انقضاء مدة الـ4 سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى، وكذلك الإجراءات المقررة عند انتهاء هذه المدة.

ويأتي الكتاب الدوري في إطار تنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وضبط إجراءات الندب بين الوحدات الإدارية المختلفة، بما يضمن الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لشئون الخدمة المدنية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي للموظفين.

ويستند الكتاب الدوري إلى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، والتي تنظم ضوابط ندب الموظفين، والاشتراطات والإجراءات الواجب مراعاتها عند اتخاذ قرارات الندب أو تجديدها.

ويستهدف الكتاب وضع إطار إجرائي واضح أمام الجهات الإدارية للتعامل مع حالات الندب الكلي، لا سيما مع اقتراب انتهاء مدة السنوات الأربع أو انقضائها، بما يضمن عدم اتخاذ إجراءات مخالفة للقواعد القانونية المنظمة.