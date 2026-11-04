مسئول إيراني بارز بعد انتخابات الكونجرس: شعبنا ألحق هزيمة استراتيجية سياسية بترامب

صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، اليوم الأربعاء، بأن الشعب الإيراني ألحق هزيمة استراتيجية سياسية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشر رضائي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أن "الشعب الإيراني ألحق بترامب هزيمة استراتيجية في ميدان المعركة وفي مضيق هرمز، وهزيمة سياسية في واشنطن. وفي غضون ذلك، تَحمّل الأمريكيون فاتورة حربه".

ورأى المسئول الإيراني أن "الجمهوريين خسروا الأغلبية في الكونجرس خلال انتخابات التجديد النصفي بسبب الحرب مع إيران"، وفق وكالة سبوتنيك.

وتابع محسن رضائي: "كل من يواجه إيران سيدفع الثمن، من ساحة المعركة وحتى عقر داره".

وفي سياق نفسه، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بأن مهاجمة إيران لن تحقق النصر، ولا خيار أمام أمريكا سوى إدراك حقيقة أن بلاده لا يمكن ترهيبها بالتهديدات أو إخضاعها بالعدوان.

وأضاف أن "الغرور والتكبر مقدمة السقوط وأطماع أمريكا هي التي دفعتها، من خلال وضع نفسها في خدمة نظام مخادع، إلى شن عدوان غير قانوني وإجرامي على إيران".

وأشار إسماعيل بقائي إلى أن "الشعب الأمريكي وجّه إليهم رسالة واضحة"، حيث حذر من أن "تجاهل الحقائق، والتنكر لدروس التاريخ، والإصرار على مواصلة هذا المسار الخطير، سيؤدي إلى عواقب لهذا الخطأ الكبير في الحسابات تتجاوز بكثير ما شهدوه حتى الآن".

وسبق أن صرح ترامب اليوم الأربعاء، بأن الحرب على إيران كانت مُجدية، رغم اعترافه بدورها في الخسائر التي مني بها حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس وكلفته فقد السيطرة على مجلسي الكونجرس.

وكان مرشحو الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي قد حققوا مكاسب كبيرة، الثلاثاء، في ولايات تعد معاقل للجمهوريين، ليحصدوا أغلبية المقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب.

وبحسب الأرقام، حصل الديمقراطيون حتى الآن على 54 مقعدا في مجلس الشيوخ، مقابل 44 مقعدا للجمهوريين، فيما بلغ عدد المقاعد التي حصل عليها الديمقراطيون في مجلس النواب 231 مقعدا، مقابل 139 مقعدا للجمهوريين.