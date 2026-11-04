رئيسة سلوفينيا: مصر أول دولة عربية وأفريقية اعترفت باستقلال بلادنا

قالت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، إن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف باستقلال بلادها، مؤكدة أن السلوفينيين لن ينسوا الموقف المصري الداعم لاستقلال دولتهم قبل نحو 35 عامًا.

وأضافت في لقاء خاص مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الاعتراف الدولي باستقلال سلوفينيا اكتسب أهمية كبيرة خلال مرحلة تفكك يوغوسلافيا السابقة، مشيرة إلى العلاقات التاريخية التي جمعت مصر ويوغوسلافيا في إطار حركة عدم الانحياز.

وأوضحت موسار أن سلوفينيا تختلف اليوم عن يوغوسلافيا السابقة في نظامها السياسي وطبيعة الحكم، فيما تظل الذاكرة التاريخية للعلاقات مع مصر حاضرة.

وأكدت رغبتها في انعكاس الصداقة التاريخية بين البلدين بصورة أكبر على مستوى العلاقات الثنائية، مشيرة إلى وصول العلاقات السياسية إلى مستوى متقدم.

ويُذكر أن زيارة موسار الحالية هي الأولى لها إلى القاهرة بصفتها رئيسة لجمهورية سلوفينيا، فيما سبق أن زار الرئيس السلوفيني السابق بوروت باهور مصر عام 2016 والتقى الرئيس السيسي. وشهدت العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة لقاءات واتصالات متكررة لبحث التعاون السياسي والاقتصادي.