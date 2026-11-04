القبض على 7 أشخاص لاتهامهم بالتعدي بالضرب على طالب لخلافات بينهم بالمنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 7 أشخاص لاتهامهم بالتعدي على طالب بالضرب وإحداث إصابات به لخلافات سابقة بينهم بالمنيا.

يأتي ذلك فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من عدد من الأشخاص لتعديهم عليه بالضرب بسلاح أبيض وعصى خشبية وسرقة هاتفه المحمول بالمنيا.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 26 أكتوبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة ملوى بالمنيا من القائم على النشر (طالب) بتضرره من (8 أشخاص)، جميعهم مقيمين بدائرة القسم لتعديهم عليه بالضرب وإحداث إصابته بسحجات وكدمات متفرقة، واستيلائهم على (هاتفه المحمول - مبلغ مالى) حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم لخلافات سابقة بينهم، وأثناء تحريره المحضر حضر أحد المشكو في حقهم واتهم المبلغ بالتعدي عليه بالسب، وبعرضهما على النيابة العامة أبديا رغبتهما في التصالح فيما بينهما.

وتابعت الوزارة أنه بتاريخ 29 أكتوبر المنقضي حضر الشاكي وأقر بتضرره من باقي المشكو في حقهم لتعديهم عليه.

وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقهم (7 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم بإرشادهم ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه، العصا الخشبية المستخدمة في التعدي)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.