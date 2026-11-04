رئيسة سلوفينيا: تعهدت مع الرئيس السيسي بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية

قالت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، إنها تعهدت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة رفع الصوت دفاعًا عن القضية الفلسطينية، والعمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين رغم الصعوبات والعقبات التي تواجه هذا المسار.

وأضافت في لقاء خاص مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن القضية الفلسطينية مثّلت محورًا رئيسيًا في مباحثاتها مع الرئيس السيسي، مشيرة إلى أنها كانت ترغب منذ فترة طويلة في لقائه ومناقشة رؤيته للحل في فلسطين.

وأشادت موسار بالدور الذي تؤديه مصر في تقديم المساعدات الإنسانية والوساطة، مؤكدة حرص سلوفينيا على إعلان مواقفها تجاه القضايا التي تراها عادلة.

وذكرت أنها والرئيس السيسي تعاهدا على مواصلة العمل من أجل ما وصفته بأنه «الصواب»، والسعي إلى تحقيق حل الدولتين، رغم صعوبة الطريق المؤدي إليه.

وأوضحت أن تصورها لحل الدولتين يرتبط بحدود عام 1967، مع معالجة قضية المستوطنات في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن استمرار التوسع الاستيطاني يزيد صعوبة الوصول إلى التسوية السياسية.

ويُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الرئيسة ناتاشا بيرتس موسار، أمس الثلاثاء 3 نوفمبر، في إطار أول زيارة لها إلى القاهرة بصفتها رئيسة لسلوفينيا، وشملت الزيارة لقاءً ثنائيًا ومباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وتناولت المباحثات القضية الفلسطينية إلى جانب العلاقات الثنائية وعدد من الملفات الإقليمية والدولية.