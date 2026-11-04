رئيسة سلوفينيا: الصحافة علمتني البحث والتحري والاستماع والموضوعية والصدق

قالت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، إن العمل الصحفي علمها البحث والتحري والاستماع والموضوعية والصدق، وهي خبرات استفادت منها لاحقًا في مسيرتها العامة.

وأضافت في لقاء خاص مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن عملها مذيعة للأخبار مثّل واحدة من أكثر مراحل حياتها متعة، كما منحها شهرة واسعة ومعرفة الجمهور السلوفيني بها.

وأوضحت موسار أن هذه الشهرة مثلت قيمة مضافة عندما خاضت الانتخابات الرئاسية، لأن المواطنين كانوا يعرفونها مسبقًا من خلال ظهورها الإعلامي.

وأكدت أنها تفرق بين الموضوعية والحياد في العمل الصحفي، معتبرة أن الصحفي ليس مطالبًا بالحياد المطلق بقدر التزامه بالموضوعية والصدق في أداء عمله.

وأشارت إلى أن مسيرتها المهنية سبقت دخولها عالم السياسة بسنوات طويلة، قبل أن تتلقى في عام 2022 مطالب بخوض الانتخابات الرئاسية وتفوز بالمنصب رغم عدم انتمائها إلى حزب سياسي.

ويُذكر أن ناتاشا بيرتس موسار عملت في الصحافة والإعلام قبل انتقالها إلى مجالات القانون والعمل العام، وتولت رئاسة جمهورية سلوفينيا عقب فوزها في الانتخابات الرئاسية عام 2022.