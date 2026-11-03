إيران تعفي سفن 4 دول من قيود العبور في مضيق هرمز

صرح نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أمير حيات مقدم، بأن سفن الهند والصين والعراق وقطر معفاة من قيود العبور في مضيق هرمز.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، الثلاثاء، تناول فيها حركة الملاحة في المضيق.

وقال حيات مقدم: "أعفينا حاليًا الهند والصين والعراق وقطر من قيود العبور في مضيق هرمز. سفن هذه الدول تعبر بحرية، والأمريكيون أيضًا لا يعترضونها".

وأوضح أنهم لا يتقاضون رسوم عبور من قطر، وأن هذه الإعفاءات تستند إلى أسباب محددة، ويتصرفون بشأنها وفق المصالح المتبادلة.

وأشار إلى أن تسهيل عبور السفن الهندية يهدف إلى إتاحة استيراد الأدوية من الهند، فيما يهدف إعفاء السفن الصينية إلى كسب الدعم السياسي لبكين.

وذكر أنهم يتقاضون رسوم عبور من الهند والصين، لكنهم لا يفرضونها على قطر.

ويعد مضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عُمان، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره كميات كبيرة من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا حربًا ضد إيران في 28 فبراير 2026، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، ثم تجددت المواجهات بين واشنطن وطهران في يوليو، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين الجانبين.