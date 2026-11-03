وظيفة الكوابيس يتصدر مشاهدات نتفليكس في مصر ويعيد الدراما الكورية الجنوبية إلى الواجهة

أعاد مسلسل الرعب والجريمة والكوميديا «وظيفة الكوابيس - Dead-End Job»، الذي طرحته منصة «نتفليكس» يوم 30 أكتوبر الماضي، الدراما الكورية الجنوبية إلى صدارة مشاهدات المنصة، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لعرض الموسم الأول من أحد أشهر أعمالها «لعبة الحبار - Squid Game».

وتصدر مسلسل «وظيفة الكوابيس»، المكون من 8 حلقات، قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على «نتفليكس» في مصر.

والعمل من تأليف كيونج مين - سون، وبطولة لي جاي ووك، وجو مين سي، وكيم مين ها، ولي هي جون، وإخراج كيم دا - مين، التي قدمت للمنصة عام 2024 مسلسل الجريمة «قاتل في حيرة - A Killer Paradox».

ولم يقتصر الربط بين العملين على توقيت الطرح فقط، إذ توقع عدد من المشاهدين، مع متابعة الحلقة الأولى من «وظيفة الكوابيس»، أن تدور أحداث المسلسل في الإطار نفسه لعالم «لعبة الحبار»، نتيجة التشابه بين بدايتي العملين.

وتبدأ أحداث «وظيفة الكوابيس» بمحاولة انتحار شاب أثقلت الديون كاهله، لكنه يتراجع في اللحظة الأخيرة، ليجد نفسه أمام إعلان لشركة توظيف عمالة تدعى «شبكة العنكبوت»، فيقرر التوجه إليها بحثا عن فرصة جديدة تساعده على سداد ديونه، التي تجاوزت 140 مليون وون، بعدما تعرض للاحتيال إثر دخوله في استثمار بمدخرات والدته.

وعندما يصل إلى شركة التوظيف، يعرض عليه صاحبها العمل في مناوبة ليلية لمدة يوم واحد، مقابل أجر يعادل 50 ضعفا من الحد الأدنى للأجور في الساعة بكوريا الجنوبية.

وأمام هذا العرض المغري، يقرر الشاب اغتنام الفرصة، ويتوجه لتسلم عمله، لكنه يجد نفسه في مواجهة مفاجئة ومميتة مع وحش قادم من عالم آخر.

ويظهر التشابه بين العملين في انطلاق أحداثهما من شخصية تعاني ديونا ضخمة، وتجد أمامها عرضا استثنائيا يمثل فرصة للخروج من أزمتها المالية، لكن قبول هذا العرض يقودها إلى سلسلة من الأحداث الخطيرة، يصبح فيها الموت تهديدا حاضرا في كل لحظة، رغم محدودية قدرات الشخصية الرئيسية.

لكن مع بداية الحلقة الثانية، تتلاشى المقارنة بين «وظيفة الكوابيس» و«لعبة الحبار»، بعدما تبدأ ملامح القصة في الانكشاف، إذ تدور الأحداث حول استغلال الظروف المالية الصعبة للشباب، ودفعهم إلى قبول أعمال بالغة الخطورة؛ ليجدوا أنفسهم قرابين لقوى الشر التي تسعى إلى دخول عالمنا عبر بوابات تفتح في أماكن متفرقة.

وتعتمد الفكرة على تقديم هذه المهام الخطيرة في صورة وظائف بدوام جزئي، برواتب تبدأ من 50 ضعفا للحد الأدنى للأجور في الساعة، وتتضاعف مع كل مهمة ينجح العامل في اجتيازها، وهو أمر نادرا ما يحدث.

وتفتح نهاية «وظيفة الكوابيس» الباب أمام احتمالية امتداد القصة إلى جزء ثان أو عدة أجزاء، وهو ما لم تؤكده أو تنفه منصة «نتفليكس» حتى الآن.

وفي هذا السياق، رجح عدد من النقاد العالميين أن يكون صناع العمل قد تعمدوا ترك النهاية مفتوحة، بما يسمح بتقديم أجزاء جديدة إذا حقق المسلسل تفاعلا جماهيريا، وتجنب تكرار ما حدث في «لعبة الحبار»، حين استحوذ جزء كبير من الموسم الثاني على تبرير أحداث الجزء الجديد والتمهيد لها.