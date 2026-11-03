الصحف الإسبانية تبرز دور حمزة عبد الكريم مع شباب برشلونة أمام أستون فيلا

حظيت مشاركة الدولي المصري حمزة عبد الكريم مع فريق برشلونة للشباب، في مواجهة أستون فيلا ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا للشباب، باهتمام الصحف الإسبانية، بعدما شارك اللاعب في المباراة قبل انتقاله إلى قائمة الفريق الأول استعدادًا لمواجهة الفريق الإنجليزي.

وخاض حمزة عبد الكريم الشوط الأول من المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، قبل أن يغادر الملعب مع بداية الشوط الثاني، ويتوجه للانضمام إلى الفريق الأول، حيث تواجد على مقاعد البدلاء في المواجهة المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم.

موندو ديبورتيفو.. تعزيزات بارزة لشباب برشلونة

ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن برشلونة استعان بعدد من العناصر المميزة لدعم فريق الشباب أمام أستون فيلا، وفي مقدمتهم حمزة عبد الكريم وإبريما تونكارا، بالإضافة إلى جوني هيرنانديز.

وأشارت الصحيفة إلى الدور المزدوج الذي يؤديه المهاجم المصري داخل النادي الكتالوني، بعدما شارك مع فريق الشباب خلال الشوط الأول، قبل استبداله مع انطلاق النصف الثاني من اللقاء.

سبورت.. حمزة عبد الكريم السلاح السري لبرشلونة

من جانبها، وصفت صحيفة «سبورت» المهاجم المصري بأنه «السلاح السري» لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا للشباب، بعدما قرر النادي الاستعانة به لتعزيز صفوف الفريق الذي يقوده بول بلاناس، إلى جانب إبريما تونكارا.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يسعى إلى منح حمزة عبد الكريم فرصة أكبر للمشاركة والحصول على دقائق لعب إضافية، في ظل محدودية مشاركاته مع الفريق الأول ووجود عدة خيارات في المراكز الهجومية.

وأضافت أن اللاعب لم يستكمل مران الفريق الأول أمس، بعدما تقرر توجيهه للمشاركة مع فريق الشباب في مواجهة أستون فيلا.

ماركا.. حمزة عبد الكريم يشارك لمدة 45 دقيقة

بدورها، سلطت صحيفة «ماركا» الضوء على مشاركة حمزة عبد الكريم أساسيًا في المباراة، موضحة أنه خاض 45 دقيقة قبل استبداله مع بداية الشوط الثاني باللاعب جيستاو.

وانتهت المواجهة بالتعادل 3-3، بعدما تمكن برشلونة من إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة، ليحصد الفريق نقطة من مباراته أمام أستون فيلا.