نورث كارولاينا تمدد التصويت في بعض المراكز وتؤجل إعلان نتائج الانتخابات

مدد مجلس الانتخابات في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية ساعات التصويت في عدد من مراكز الاقتراع، بعدما شهدت تأخيرات، صباح الثلاثاء، بسبب مشكلات في أجهزة الكمبيوتر أو الطابعات جرى حلها لاحقاً، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وأدى التمديد إلى تأجيل بدء إعلان نتائج الانتخابات من الساعة 7:30 مساءً إلى الساعة 8:15 مساءً على الأقل، بالتوقيت المحلي.

ويتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، إذ يشغلون 218 مقعدا مقابل 214 للديمقراطيين، مع وجود نائب مستقل يصوّت عادة مع الجمهوريين ومقعدين شاغرين.

وإذا سيطر الديمقراطيون على المجلس، فسيصبح النائب عن ولاية نيويورك حكيم جيفريز المرشح الأوفر حظا لرئاسة المجلس، وهو المنصب الذي يأتي في المرتبة الثانية في ترتيب خلافة الرئيس الأمريكي بعد نائبه، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

كما يحظى الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ، إذ يشغلون 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين. ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بأربعة مقاعد إضافية لتحقيق الأغلبية اللازمة للسيطرة على المجلس.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الجمهوريين يواجهون تحديات انتخابية، جراء تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية، لكن تحقيق الديمقراطيين للأغلبية ليس أمرا مضمونا.