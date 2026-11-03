التحالف: تدمير مسيرة أطلقها الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية بالسعودية

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أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الثلاثاء، اعتراض وتدمير مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وقال متحدث التحالف تركي المالكي في بيان: "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية".

وهذا ثالث هجوم يستهدف المملكة الثلاثاء، حيث أعلن التحالف في بيانين سابقين، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرتين في المنطقة الشرقية ومكة المكرمة.

لكن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية، يحيى سريع، نفى في بيان، تنفيذ الجماعة أي عملية عسكرية باتجاه الأراضي السعودية أو استهداف منطقة مكة المكرمة، الثلاثاء.

والاثنين، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين في منطقة الرياض وسط السعودية، دون تحديد الجهة التي أطلقتهما.

وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية، شمل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مواقع داخل المملكة، وإطلاق إنذارات مبكرة في مناطق عدة خلال الأيام الماضية.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر 2014.