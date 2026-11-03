المحكمة العليا الإسرائيلية: رئيس الكنيست خالف حكمًا بإعادة انتخاب مراقب الدولة

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وجهت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، انتقادات إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، بعدما اعتبرت امتناعه عن تنفيذ حكم بإعادة الجولة الثانية من انتخاب مراقب الدولة مخالفة للحكم القضائي.

وبحسب صحيفة «ماكور ريشون»، ألزمت المحكمة رئيس الكنيست والكنيست بمصاريف قضائية تبلغ 10 آلاف شيكل، في القضية المتعلقة بتأخر إجراء التصويت مجددًا.

ورفضت المحكمة طلب إلزام أوحانا بتحديد موعد للتصويت، استنادًا إلى تغير الظروف عقب انتخاب كنيست جديد في 27 أكتوبر، وما ترتب عليه من صعوبة تنفيذ الطلب بصورته المرتبطة بالبرلمان السابق.

وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن القضاة اعتبروا استمرار الامتناع عن تنفيذ الحكم مساسًا جسيمًا بنظام الحكم، مشيرين إلى أن موقف أوحانا خالف أيضًا رأي المستشارة القانونية للكنيست.

وبقيت طريقة استئناف الانتخاب أمام البرلمان الجديد مفتوحة، بين استكمال الجولة الثانية بالمترشحين السابقين، أو بدء إجراءات جديدة تسمح بطرح أسماء إضافية.

وتعود القضية إلى انتخابات مراقب الدولة في 3 يونيو الماضي، التي تنافس فيها القاضي المتقاعد يوسف إلرون والمحامي ميخائيل رابيلو، محامي نتنياهو.

وفي 2 يوليو، أبطلت المحكمة الجولة الثانية بسبب إخلال جوهري بسرية التصويت، بعدما صوّر نواب أوراق اقتراعهم، وأمرت بإعادتها. واستمر تأجيل التصويت حتى إجراء انتخابات الكنيست الجديدة، وهو ما شكّل أساس الانتقادات القضائية لأوحانا.