يتوجه الناخبون في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النصفية التي تشمل جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا و35 مقعدا لمجلس الشيوخ واختيار 36 حاكما و88 مجلسا تشريعيا محليا في 46 ولاية، وسط أجواء سياسية واقتصادية شديدة الاستقطاب، ومعركة مفتوحة بين الجمهوريين والديمقراطيين على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في استحقاق يتجاوز حدود المنافسة على المقاعد ليشكل اختبارا لشعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسياساته، حيث سجل تأييد ترامب بين الناخبين 32% - بحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع مؤسسة إبسوس- ما يمثل أدنى مستوياته منذ توليه الرئاسة لأول مرة في يناير 2017.

كما أنه أيضا أدنى مستوى لأي رئيس في منصبه قبل انتخابات التجديد النصفي منذ عهد هاري ترومان عام 1946 والذي بلغ حينها 33%، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ويترقب العالم نتائج تلك الانتخابات التي قد تعيد تشكيل العلاقة بين البيت الأبيض والكونجرس في ظل الحرب ضد إيران التي دخلت شهرها التاسع، وتحدد مساحة الحركة المتاحة لإدارة ترامب في العامين المقبلين وصولا إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2028.

وتقدم "الشروق" ملفا كاملا عن الانتخابات، يمكن الاطلاع عليه من هنا:

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