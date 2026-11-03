تتجه الأنظار إلى مجموعة محدودة من المنافسات الانتخابية الحاسمة في الولايات المتحدة، حيث ستحدد نتائجها موازين القوى داخل الكونجرس الأمريكي، وما إذا كان الحزب الجمهوري أو الديمقراطي سيتمكن من فرض سيطرته على مجلسي النواب والشيوخ خلال ما تبقى من فترة رئاسة دونالد ترامب.

ويسيطر الجمهوريون حاليا على كلا المجلسين، إذ يشغلون 53 مقعدا في مجلس الشيوخ (المؤلف من 100 مقعد)، و218 مقعدا في مجلس النواب (المؤلف من 435 مقعدا).

وتشير الوقائع التاريخية إلى أن الديمقراطيين سيتمكنون من حصد مقاعد إضافية، فغالبا ما يخسر الحزب الحاكم جزءا من تمثيله في انتخابات التجديد النصفي. ففي عام 2022، خسر الديمقراطيون -في عهد الرئيس السابق جو بايدن- تسعة مقاعد في مجلس النواب، بينما خسر الجمهوريون -خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب في عام 2018- نحو 40 مقعدا في المجلس ذاته.

وفي هذا الإطار، استعرضت مجلة "تايم" الأمريكية أبرز سباقات المحتدمة على النحو التالي:

- مجلس الشيوخ

• ولاية ألاسكا

يسعى السيناتور الجمهوري دان سوليفان للفوز بولاية أخرى، في مواجهة المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا، التي كانت أول شخص من السكان الأصليين في ألاسكا يُنتخب لعضوية الكونجرس. إلا أن هناك مرشحا آخر يحمل اسم دانييل جيه سوليفان الابن مدرجا على ورقة الاقتراع. وتعتمد ألاسكا نظام "التصويت التفضيلي"، حيث يقوم الناخبون بترتيب مرشحيهم المفضلين بدلًا من اختيار مرشح واحد فقط.

ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية لمنع اعتماد نتائج الانتخابات في حال أظهرت النتائج خسارة المرشح الجمهوري نتيجة "ارتباك الناخبين" الناجم عن وجود مرشحين يحملان اسم "دان سوليفان" في ورقة الاقتراع.

• ولاية آيوا

برزت هذه المنافسة في الغرب الأوسط -لشغل مقعد السيناتور الجمهورية جوني إرنست التي ستغادر منصبها- كواحدة من أكثر السباقات تقاربا على مستوى الولايات المتحدة، حيث تتنافس النائبة الجمهورية آشلي هينسون، وهي صحفية سابقة، مع النائب الديمقراطي في برلمان الولاية جوش توريك، الحائز على ميدالية ذهبية في الألعاب البارالمبية. وقد نأت هينسون، التي تمثل ولاية آيوا في مجلس النواب منذ عام 2021، بنفسها عن ترامب، داعيةً إلى "إنهاء فوري" للحرب مع إيران.

• ولاية ميشيجان

برز السباق على مقعد مجلس الشيوخ في ولاية ميشيجان باعتباره ربما الأكثر احتداما في انتخابات التجديد النصفي، لتحديد خليفة السيناتور الديمقراطي جاري بيترز، الذي يشغل هذا المقعد منذ عام 2015. ويأمل الجمهوريون في فوز مرشحهم مايك روجز على منافسه الديمقراطي عبدالرحمن السيد بهذا المقعد لتعزيز تقدمهم في الولاية التي استعادها الرئيس ترامب لصالح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة عام 2024 بفارق نحو 1.4%.

• ولاية مين

تسعى السيناتور الجمهورية سوزان كولينز للفوز بولاية سادسة عن مين، وهي ولاية ذات توجهات معتدلة وتميل إلى الحزب الديمقراطي. وتواجه كولينز في هذا السباق الديمقراطي تروي جاكسون، وهو عامل في قطع الأشجار والرئيس السابق لمجلس شيوخ الولاية.

• ولاية أوهايو

يواجه السيناتور الديمقراطي السابق شيرود براون السيناتور الجمهوري جون هاستيد، الذي عيّنه حاكم الولاية الجمهوري مايك ديواين ليحل محل جيه دي فانس، وذلك بعد انتقال الأخير إلى البيت الأبيض في عام 2025. وعلى الرغم من أن ولاية أوهايو مالت في السنوات الأخيرة إلى التصويت لصالح الحزب الجمهوري في أغلب الأحيان، إلا أن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر تقدم براون.

• ولاية كانساس

لم تنتخب ولاية كانساس سيناتورا ديمقراطيا منذ عام 1932. لكن هذا الوضع قد يتغير إذا تمكن الديمقراطي آدم هاميلتون من هزيمة شاغل المقعد الحالي، الجمهوري روجر مارشال. وقد حظي مارشال، وهو طبيب وضابط سابق، بدعم ترامب الذي وصفه بأنه "أحد أعضاء مجلس الشيوخ المفضلين لديه".

• ولاية نيو هامبشاير

تشهد ولاية نيو هامبشاير منافسة محتدمة على المقعد الذي تشغله السيناتور الديمقراطية جين شاهين، إذ يخوض السباق النائب الديمقراطي كريس باباس -الذي يقضي حاليا فترته النيابية الرابعة- في مواجهة السيناتور الجمهوري السابق جون سونونو، الذي سبق أن هزمتْه شاهين في انتخابات عام 2008.

- مجلس النواب

• الدائرة السابعة- ميشيجان

تعد واحدة من أغلى سباقات مجلس النواب، حيث يتنافس النائب الجمهوري توم باريت مع ويليام لورانس، الناشط التقدمي في مجال المناخ.

وتضم الدائرة السابعة في ميشيجان مناطق ريفية وضواحي تحولت إلى معقل جمهوري عام 2024 بعد استقالة النائبة الديمقراطية السابقة إليسا سلوتكين للترشح لمجلس الشيوخ. وتشير أحدث استطلاعات الرأى إلى تقدم لورانس.

• الدائرة الخامسة عشرة - تكساس

تمثل اختبارا جوهريا لمدى قدرة الجمهوريين على الاحتفاظ بهؤلاء الناخبين، إذ يشكل المنحدرون من أصول إسبانية نحو 75% من الناخبين المؤهلين في هذه الدائرة الانتخابية.

وتخوض الجمهورية مونيكا دي لا كروز، التي نجحت في انتزاع المقعد لصالح حزبها في عام 2022، سباق إعادة انتخابها في مواجهة الديمقراطي بوبي بوليدو، وهو موسيقى حائز على جائزة "لاتين جرامي".

• الدائرة السابعة- أوهايو

يخوض النائب الجمهوري ماكس ميلر، الذي عمل سابقا مساعدا في البيت الأبيض إبان إدارة ترامب، منافسة ضد المرشح الديمقراطي برايان بويندكستر، وهو نقابي عمالي وعضو سابق في المجلس المحلي. وحظيت هذه المنافسة على اهتمام واسع بسبب مزاعم تتعلق بالعنف الأسري وُجهت ضد ميلر، وهو ما نفاه الأخير.

ورغم أن هذه الدائرة تعد تاريخيا معقلا للحزب الجمهوري، يصنف تقرير "كوك" السياسي هذه المنافسة على أنها سباق متكافئ للغاية يصعب التنبؤ بنتيجته.



