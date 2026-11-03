دراسة: السمنة في الشباب تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان مع تقدم العمر

كشفت دراسة حديثة أجريت في كوريا الجنوبية على أكثر من ستة ملايين شخص أن السمنة في الشباب تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان مع تقدم العمر.

وشملت الدرسة التي أجراها باحثون من الجامعة الكاثوليكية الكورية وجامعتي سونجكيونكوان وسونجسيل الكوريتين متابعة الحالة الصحية لأكثر من ستة ملايين شخص بالغ تتراوح أعمارهم ما بين 20 و39 عاما لمدة عشر سنوات. وكان جميع المتطوعين أصحاء في بداية التجربة.

ووجدت الدراسة أن 8ر1% من المتطوعين الذين لا يشكون من السمنة أصيبوا بالسرطان خلال عشر سنوات، ولكن النسبة ارتفعت إلى 2ر2% بين من يعانون من السمنة، وإلى 6ر2% بين من يعانون من السمنة المفرطة.

وتوصل الباحثون إلى أن تركز الدهون في منطقة البطن يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان بشكل عام.

وأشارت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Annals of internal Medicine المتخصصة في البحوث الطبية إلى أن السمنة ترتبط بشكل خاص بسرطان الغدة الدرقية والمبايض وبطانة الرحم. ولم يجد الباحثون دلائل ملموسة تثبت ارتباط السمنة بسرطان الثدي.

وأكد الباحثون في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية ضرورة الاهتمام بالحفاظ على الوزن في مرحلة الشباب المبكر.

ويرى أعضاء الدراسة ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث للتأكد ما إذا كان خفض الوزن يساعد في الحد من احتمالات الإصابة بالسرطان.