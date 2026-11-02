فنانون ورجال الدين وشخصيات عامة بالمهرجان.. ومطالب بحماية الأطفال من العمالة



انطلقت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، مساء اليوم الاثنين، بقصر ثقافة المنصورة، بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وعدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والشخصيات العامة، في مقدمتهم الفنانة صفاء أبو السعود، والفنان أحمد وفيق، والفنانة سلوى محمد علي، والفنان صبري فواز، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنانة يسرا اللوزي، والفنانة السورية سوزان نجم الدين، إلى جانب عدد من القيادات الثقافية والفنية.

وجاء حفل الافتتاح من إخراج المخرج محمد حمدي، واستُهل بعزف السلام الوطني، بحضور محافظ الدقهلية، وسط أجواء احتفالية شهدت مشاركة واسعة من الأطفال، الذين تصدروا مشهد الافتتاح باعتبارهم الجمهور الأساسي للمهرجان والهدف الرئيسي من فعالياته.

وبدأت فعاليات الحفل بمجموعة من الفقرات الفنية التي قدمها الأطفال باستخدام فن الأراجوز، وتناول العرض قضية تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال، وما تحمله من جوانب إيجابية وسلبية، مع تسليط الضوء على مخاطر الاستخدام الخاطئ للهواتف المحمولة، وتأثيره على وعي الأطفال وسلوكياتهم.

وشهد العرض مشاركة طفلين قدما رسائل توعوية من خلال استعراض نماذج لشخصيات مصرية بارزة في مجالات الفن والعلم والإبداع، حيث تحدثا عن رموز فنية كبيرة، من بينهم كوكب الشرق أم كلثوم، والموسيقار رياض السنباطي، والفنانة فاتن حمامة، والزعيم عادل إمام، بجانب عدد من العلماء والشخصيات التي تنتمي إلى محافظة الدقهلية، منهم العالم فاروق الباز، والعالمة زينب أبو النجا، والعالم هشام سلام، وغيرهم من أبناء المنصورة الذين تركوا بصمات مؤثرة في مختلف المجالات.

وقدم العرض، رسالة تؤكد أهمية تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ رموز الفن والعلم، وربط الأطفال بهويتهم الثقافية، وتشجيعهم على الاستفادة من التكنولوجيا بصورة إيجابية.

واستُكمل الحفل بفقرات قدمتها الإعلامية رباب الشريف، التي استهلت إحدى فقراته باستقبال الفنانة صفاء أبو السعود على المسرح، بمشاركة الفنان أحمد وفيق، والفنانة سلوى محمد علي، والفنان صبري فواز، لإطلاق وثيقة «من حقنا نحلم»، التي تتضمن مجموعة من الرسائل والأمنيات المتعلقة بحقوق الأطفال ومستقبلهم.

واستقبلت صفاء أبو السعود الأطفال الحاضرين بخفة ظلها المعهودة، قائلة إنها تحب جميع الأطفال، وإن كل أعمالها الفنية التي حققت نجاحًا كانت بفضلهم، كما رحبت باللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ووجهت الشكر له على الحفل، وحيّت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهنأتها على النجاحات التي تحققها.

وأكدت صفاء أبو السعود، أن سينما الطفل تستحق أن يكون لها مهرجان متخصص يحتفي بها، موجهة تحية للقائمين على المهرجان، مشيرة إلى حبها للسينما باعتبارها خريجة قسم الإخراج بمعهد السينما.

وأعربت عن سعادتها بوجودها في المنصورة، ووصفتها بأنها بلد الفن والإبداع، مؤكدة أن الأطفال من حقهم أن يحلموا بمستقبل أفضل.

رسالة إنسانية لضمان حياة أسرية آمنة

وخلال إطلاق الوثيقة، تحدثت صفاء، عن حق كل طفل في أن يعيش بأمان وأن تكون لديه عائلة توفر له الحب والرعاية، مؤكدة أن الوثيقة تحمل رسالة إنسانية تهدف إلى ضمان الحياة الأسرية الآمنة والمليئة بالحب لكل طفل.

من جانبه، قال الفنان أحمد وفيق: «مساء الخير على أهل بلدي»، مؤكدًا أن من حق الجميع أن يحلموا، وأن من حق الأطفال أن يعيشوا في سلام دون مشكلات أو معاناة.

بدورها، تحدثت الفنانة سلوى محمد علي عن حق الأطفال في الحماية من التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أهمية توفير بيئة آمنة لهم خلال استخدام التكنولوجيا.

حماية الأطفال من عمالة الأطفال

فيما ركز الفنان صبري فواز، في رسالته على ضرورة حماية الأطفال من عمالة الأطفال، معتبرًا أن تشغيل الطفل وحرمانه من طفولته جريمة يجب التصدي لها، وأن من حق كل طفل أن يعيش مرحلته العمرية بصورة طبيعية ويحصل على حقوقه كاملة.

وشارك الفنانون الثلاثة في تقديم أمنيات إيجابية للأطفال من خلال الوثيقة، التي تستهدف التأكيد على حقوقهم في الأمان والتعليم والحماية والحياة الكريمة.

وعقب ذلك، قدمت الإعلامية رباب الشريف الكاتبة الصحفية أميرة عاطف، رئيس المهرجان، التي صعدت إلى المسرح وأعربت عن سعادتها بتحقق حلم إقامة الدورة الأولى، مؤكدة أنها تفكر في تنظيم مهرجان متخصص لسينما الأطفال منذ ثلاث سنوات، حتى أصبح المشروع حقيقة على أرض الواقع.

وأشارت أميرة عاطف، إلى أن إقامة مهرجان للأطفال أمر بالغ الأهمية، باعتبارهم مستقبل الأمة، موضحة أن التوعية بقضايا الطفولة ودعم الأجيال الجديدة من المسئوليات التي يجب أن تحظى باهتمام المجتمع والمؤسسات الثقافية والفنية.

وأكدت أن إقامة المهرجان في مدينة المنصورة تمنحه أهمية مضاعفة، لما تتمتع به المحافظة من تاريخ حافل بالشخصيات العظيمة التي أثرت في مصر والعالم بمختلف المجالات.

وكشفت أن المهرجان يشهد مشاركة 88 فيلمًا من دول مختلفة، مؤكدة أن الفعاليات تستهدف أن تصبح المنصورة محطة سنوية مهمة لسينما الأطفال، وأن المهرجان سيقام كل عام على أرض عروس الدلتا.

ووجهت أميرة عاطف، ترحيبًا خاصًا بالحضور من دولة فلسطين، كما وجهت الشكر إلى السفارة الفلسطينية على مشاركتها وحضورها فعاليات الافتتاح.

كما وجهت الشكر إلى الجهات الرسمية والمؤسسات التي ساهمت في خروج الدورة الأولى إلى النور، وفي مقدمتها اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، ووزارتا الثقافة والشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم، ومدارس وجامعة الدلتا، ومصر العامة للمكتبات، ونقابة المهن السينمائية، إلى جانب أطفال المنصورة الذين يمثلون الجمهور الأساسي للمهرجان.

رسالة الفن في حياة الأطفال

وصعدت الفنانة رانيا فريد شوقي، رئيسة شرف المهرجان، إلى المسرح، مؤكدة إيمانها بأهمية الفن في حياة الأطفال، مشيرة إلى أن تأثيره في تكوين شخصياتهم كبير، سواء من خلال الموسيقى أو المشاهد التمثيلية أو التجارب الفنية المختلفة التي تترك أثرًا في وجدانهم.

وأوضحت أن المجتمع أصبح مطالبًا بالتوقف أمام سؤال مهم، وهو ماذا نقدم لأطفالنا في ظل التغيرات الكبيرة التي فرضتها مواقع التواصل الاجتماعي وتعدد تفاصيل الحياة اليومية؟ مؤكدة ضرورة الاهتمام بالطفل من خلال تقديم أعمال وعروض فنية هادفة تساهم في تشكيل وعيه وتنمية قدراته.

من جهتها، تحدثت الدكتورة فاطمة السنباطي، رئيس المركز القومي للأمومة والطفولة، موجهة الشكر إلى جميع الحاضرين والقائمين على المهرجان، مؤكدة أن سينما الطفل لا تقتصر على عرض الأفلام على الشاشة، وإنما تقدم صورًا وتجارب فنية تساهم في بناء الوعي وتكوين ذكريات تظل مؤثرة في وجدان الأطفال، وتنعكس على شخصياتهم ومستقبلهم.

وصعد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إلى المسرح، وحرص على توجيه رسالة مباشرة إلى الأطفال المشاركين في حفل الافتتاح، قائلًا: «تعظيم سلام للأطفال، النهارده يوم الأطفال، وإحنا عملنا المهرجان علشان نسعدكم، وكل الحاضرين موجودين علشان يسعدوكم».

وأكد المحافظ، أهمية أن يتحلى الأطفال بالثقة في أنفسهم، قائلًا إن قيمتهم كبيرة، وضرورة أن يفخروا ببلدهم، موجهًا الشكر إلى جميع الفنانين والشخصيات العامة الذين حرصوا على المشاركة في الاحتفالية.

وشهد الحفل صعود لجان التحكيم المختلفة إلى المسرح، حيث استقبل الحضور لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، برئاسة المخرج مجدي أحمد علي، وعضوية الناقد عصام زكريا والفنانة السورية سوزان نجم الدين.

وأعربت سوزان نجم الدين، عن سعادتها بالأجواء التي شهدها حفل الافتتاح، قائلة إن القاعة ممتلئة بالملائكة، في إشارة إلى الأطفال الحاضرين، موجهة الشكر إلى القائمين على المهرجان، ووجهت رسالة للأطفال بضرورة الحلم، مؤكدة أن تحقيق الأحلام يبدأ بالإيمان بها والسعي وراءها.

من جانبه، وجه المخرج مجدي أحمد علي الشكر إلى القائمين على المهرجان، كما خص رجال الدين المسلمين والمسيحيين الذين حضروا حفل الافتتاح بالتحية والتقدير، وأشاد باهتمام إدارة المهرجان بوضع الأطفال في الصفوف الأولى داخل قاعة العرض، باعتبارهم أصحاب المناسبة والجمهور المستهدف من الفعاليات.

كما صعدت لجنة تحكيم مسابقة الرسوم المتحركة إلى المسرح، وتضم المخرجة شويكار خليفة رئيسة للجنة، وعضوية الدكتور محمد ربيع والمخرج محمد دندراوي.

وأعربت شويكار خليفة، عن سعادتها بالمشاركة في هذه المناسبة، ووجود مهرجان متخصص لسينما الأطفال في مدينة المنصورة، مؤكدة أهمية دعم الفنون الموجهة للصغار.

أفلام أطفال مصر

وشهد الحفل كذلك تقديم لجنة تحكيم مسابقة «أفلام أطفال مصر»، برئاسة الكاتبة والإعلامية سماح أبو بكر عزت، وعضوية الفنانة لقاء الخميسي والمخرج خالد الأتربي، إلى جانب ثلاثة أطفال موهوبين من الدقهلية، هم عمر شريف وكارما شريف زايد وكندة شريف زايد، وحرص أعضاء اللجنة على التقاط صورة تذكارية على المسرح.

وشهد حفل الافتتاح مجموعة من التكريمات التي جمعت بين رموز التعليم والفن والمواهب الصغيرة، حيث كرم المهرجان اسم الراحل الدكتور إبراهيم صابر، أحد رواد التعليم بمحافظة الدقهلية، والرئيس الراحل لمجلس إدارة مدارس كولدج وجامعة حورس، وتسلم درع التكريم أحد المقربين منه نيابة عنه.

كما كرم المهرجان الدكتور محمد ربيع ناصر، رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، تقديرًا لدوره وإسهاماته في مجال التعليم.

وفي إطار اهتمام المهرجان بتشجيع المواهب الصغيرة، تم تكريم الطفلة لافينيا نادر، التي تسلمت درع التكريم من محافظ الدقهلية ورئيسة المهرجان والفنانة رانيا فريد شوقي ورئيسة المجلس القومي للمرأة.

وأعربت لافينيا عن سعادتها بالتكريم، قائلة: «أنا إحساسي حلو أوي، وبشكر المهرجان وبحبكوا أوي»، وسط تفاعل الحضور.

كما كرّم المهرجان المخرجة شويكار خليفة تقديرًا لمسيرتها وإسهاماتها في مجال الرسوم المتحركة، قبل أن تصعد الفنانة يسرا اللوزي إلى المسرح لتتسلم تكريمها ضمن المكرمين في الدورة الأولى.

وأعربت يسرا اللوزي، عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان، مؤكدة أن وجودها في هذه المناسبة يمثل شرفًا كبيرًا لها، خاصة أنها من أوائل المكرمين في الدورة الأولى.

وتحدثت يسرا عن علاقتها بالسينما وتأثيرها الإنساني، مشيرة إلى أنها تشعر أحيانًا برغبتها في مشاهدة فيلم سينمائي حتى تستعيد مشاعر بداخلها ربما تكون قد نسيتها، موجهة نصيحة للأطفال بضرورة الاهتمام بمشاهدة الأفلام والاستماع إلى الموسيقى، قائلة إن السينما والموسيقى من أفضل الوسائل التي تساعد الإنسان على إخراج مشاعره والتعبير عنها.

وتأتي فعاليات الدورة الأولى من مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال خلال الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر 2026، بمشاركة 80 فيلمًا من 25 دولة، وفق الأرقام المعلنة للمهرجان، بينما أشارت رئيسة المهرجان خلال كلمتها في حفل الافتتاح إلى مشاركة 88 فيلمًا.

وتضم الدورة الأولى ثلاث مسابقات رئيسية، هي المسابقة الدولية للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، ومسابقة أفلام الرسوم المتحركة، ومسابقة «أفلام أطفال مصر»، التي تمنح الأطفال فرصة تقديم أعمالهم السينمائية والمشاركة في تجربة تنافسية تفتح أمامهم المجال لاكتشاف قدراتهم ومواهبهم.

ويترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج مجدي أحمد علي، بمشاركة الناقد عصام زكريا والفنانة سوزان نجم الدين، بينما تتولى المخرجة شويكار خليفة رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الرسوم المتحركة، بمشاركة الدكتور محمد ربيع والمخرج محمد دندراوي.

أما مسابقة «أفلام أطفال مصر»، فتترأس لجنة تحكيمها الكاتبة والإعلامية سماح أبو بكر عزت، وتضم الفنانة لقاء الخميسي والمخرج خالد الأتربي، إلى جانب الأطفال الثلاثة عمر شريف وكارما شريف زايد وكندة شريف زايد.

واختُتمت فعاليات حفل الافتتاح بعرض فيلم الافتتاح «Tiger and Fox: Animals Grieve Their Loss Too»، للمخرجة الروسية نتالي فيرتشينكو، ليكون العرض السينمائي أولى محطات البرنامج الفني للمهرجان، الذي يستهدف تقديم تجارب سينمائية متنوعة للأطفال من مختلف الثقافات.

وتسعى إدارة مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، برئاسة الكاتبة الصحفية أميرة عاطف، إلى تحويل الدورة الأولى إلى انطلاقة لمشروع ثقافي وفني مستدام، يضع الطفل في قلب التجربة السينمائية، ويعزز حضور سينما الأطفال في المحافظات المصرية، ويفتح المجال أمام المواهب الصغيرة للتعبير عن أفكارها وخيالها والمشاركة في صناعة المشهد الثقافي والفني.