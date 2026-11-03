رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية يرفض ربط اعتماد النتائج بتحقيقات مزاعم التمويل الأجنبي

رفض رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرج، طلبًا من حزب «الليكود» لعقد اجتماع للاطلاع على تحقيقات مزاعم التدخل الأجنبي قبل اعتماد نتائج الانتخابات المقرر الأربعاء المقبل.

وذكر موقع ynet، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن المستشار القانوني لليكود طلب إطلاع رئاسة اللجنة على نطاق الشبهات وما توصلت إليه التحقيقات قبل نشر النتائج وتسليمها للرئيس إسحاق هرتسوج.

وفي رده المكتوب، أوضح سولبرج أن اختصاص اللجنة يتعلق بتجميع الأصوات الصحيحة ومراجعة حساب توزيع المقاعد وفق القانون، مؤكدًا أن نتائج الاقتراع تُستمد من الأصوات المسجلة، وأن اعتمادها يجري وفق الإجراءات المحددة.

وأضاف أن كشف معلومات تتجاوز المنشور عن التحقيق يعرّض إجراءات الفحص للتعطيل، بينما تواصل أجهزة إنفاذ القانون التحقيق في الشبهات.

من جانبه، اتهم رئيس حزب «ياشار»، جادي آيزنكوت، نتنياهو والليكود بمواصلة حملة لنزع الشرعية عن نتائج الانتخابات واللجنة المشرفة عليها، معتبرًا أن التحركات تعكس محاولة للتنصل من خسارة الأغلبية. كما اتهم يائير لابيد نتنياهو بالسعي إلى تقويض النتائج، بحسب الموقع.

وأظهرت نتائج انتخابات 27 أكتوبر حصول الأحزاب المحسوبة على معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 للأحزاب اليهودية المعارضة له و19 للقائمتين العربيتين. ومن المقرر أن يتسلم هرتسوج النتائج الرسمية الأربعاء، ثم يبدأ مشاوراته مع الكتل بشأن تكليف رئيس الحكومة المقبلة.