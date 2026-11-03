تقارير: اتجاه لاتهام رئيس ديوان نتنياهو بعرقلة العدالة في قضية تسريب وثائق سرية

أفادت تقارير إسرائيلية، مساء الاثنين، باعتزام السلطات توجيه اتهامات إلى رئيس ديوان بنيامين نتنياهو، تساحي برافرمان، على خلفية دوره المشتبه به في قضية تسريب وثائق سرية إلى صحيفة «بيلد» الألمانية عام 2024.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن تقارير عبرية أن الاتهامات المزمع توجيهها تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة العدالة، وذلك عقب جلسة استماع خضع لها برافرمان الشهر الماضي.

وبحسب الصحيفة، تدور الشبهات حول عقد برافرمان لقاءً سريًا ليلًا مع إيلي فيلدشتاين، المتهم الرئيسي في قضية التسريب، لإبلاغه بوجود تحقيق بشأن الوثائق، وعرض التدخل لوقفه إذا كان مرتبطًا به.

وأشارت إلى أن فيلدشتاين ومشتبهًا به رئيسيًا آخر أُوقفا بعد أيام من اللقاء المزعوم، ووُجهت إليهما لاحقًا اتهامات شملت نقل وثائق سرية، ضمن القضية المتعلقة بوصول المعلومات إلى الصحيفة الألمانية.

وتنسب التقارير إلى مسئولين بوزارة العدل نية تقديم لائحة اتهام ضد برافرمان، وهي المرحلة الإجرائية التي أوردتها الصحيفة في تغطيتها مساء الاثنين.

وتعود القضية إلى تسريب وثائق مصنفة سرية خلال عام 2024. كما أشارت «تايمز أوف إسرائيل» إلى خضوع برافرمان لتحقيق منفصل بشبهات تزوير واحتيال تتعلق بتغيير سجلات في ديوان رئيس الوزراء مرتبطة بيوم 7 أكتوبر 2023.