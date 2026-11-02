عمرو أديب: طرح أسهم بنك القاهرة وبدء تداولها في البورصة إنجاز لحكومة مدبولي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن طرح أسهم بنك القاهرة للتداول في البورصة يمثل منحنى تاريخيًّا، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل أحد إنجازات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن الطرح تضمن جذب أموال من الخارج لشراء الأسهم، مؤكدا أن بنك القاهرة يعد أحد البنوك العظيمة والناجحة في مصر.

وأوضح أن هذه الخطوة توحي بكثير من الثقة، وتؤكد قدرة الحكومة على تنفيذ مثل هذه الطروحات وجذب المستثمرين إليها، ما يحقق رواجًا كبيرًا في البورصة المصرية.

وأشاد أديب بتحركات الحكومة والبنك المركزي والبنوك الكبرى وشركات التداول وشركات الطرح حتى الوصول إلى هذه الخطوة، واصفًا ما حدث اليوم بأنه إنجاز كبير لا سيما في ظل التحديات الراهنة.

وأكد أديب أن أحد جوانب أهمية هذه الطرح أنه يأتي بعد محاولات عدة لطرح البنك للتداول أو حتى التحرك من أجل بيعه لكن الأمر لم يتم إنجازه في فترات سابقة.

وأدرجت أسهم بنك القاهرة للتداول بالبورصة اليوم، بإجمالي قيمة طرح تجاوز 36.3 مليار جنيه.

وشمل الطرح أكثر من 6.8 مليار سهم، بما يمثل 45% من إجمالي أسهم البنك، الذي يبلغ رأس ماله المصدر 30.5 مليار جنيه، في حين بلغت القيمة السوقية للبنك 80.8 مليار جنيه، كما نجح الطرح في جذب مبالغ تتجاوز نصف مليار دولار جرى تحويلها من الخارج.