- مي عبد الحميد: القاهرة الكبرى تستحوذ على 60% من الوحدات المنفذة

- 67% من المستفيدين يقل دخلهم الشهري عن 4500 جنيه

- تزويد مشروعات الإسكان الاجتماعي بأكثر من 15 ألف مشروع خدمي

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح 20 ألف وحدة سكنية للمواطنين قبل نهاية العام الجاري، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشارت إلى طرح وتنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمها معهد التخطيط القومي، أدارها الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد.

وأوضحت عبد الحميد أن الصندوق انتهى من تنفيذ 890 ألف وحدة سكنية، وينفذ حاليا نحو 182 ألف وحدة، ويعمل على طرح 6 آلاف وحدة للتنفيذ عبر 22 إعلان تمليك وإيجار.

وأضافت أن متوسط سعر الوحدة السكنية بلغ 344 ألف جنيه، بمدة تمويل عقاري تصل إلى 20 عاما بسعر فائدة 8%، مشيرة إلى تقدم 2.4 مليون متقدم لحجز هذه الوحدات.

وأشارت إلى أن إقليم القاهرة الكبرى استحوذ على 59.7% من الوحدات المنفذة، وبلغت حصة إقليم الدلتا 15.9%، وجنوب الصعيد 8.07%، تلبية لاحتياجات المناطق الأكثر كثافة.

وأكدت استهداف بناء الوحدات على أطراف المدن بمسافة لا تتجاوز 60 دقيقة من أماكن العمل، وتزويد المشروعات بأكثر من 15 ألفا و714 مشروعا خدميا.

وأوضحت أن الصندوق يوفر وحدات بمساحتي 75 مترا و90 مترا، ويقدم دعما نقديا يخصم من ثمن الوحدة يصل إلى 180 ألف جنيه، إضافة إلى إطلاق برنامج يضم 15 ألف وحدة إيجارية مدعمة، لا يتحمل فيه المواطن أكثر من 25% من دخله، ويدعمه الصندوق بنحو 100 ألف جنيه طوال المدة لكل مستفيد.

ونوهت إلى بدء مبادرة العمارة الخضراء عام 2020، حيث حصلت 41 ألف وحدة على شهادة (GPRS) و14 ألف وحدة على شهادة (EDGE) الدولية.

وأفادت بطرح 17 قطعة أرض في 8 مدن جديدة لبناء 20 ألف وحدة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث استقبل الصندوق 137 طلبا للحجز، ومن المقرر طرح الإعلان للمواطنين قبل نهاية العام الجاري.

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن نسبة المستفيدين الذين يقل دخلهم الشهري عن 4500 جنيه بلغت 67% من إجمالي المستفيدين، مؤكدة مساهمة مبادرة التمويل العقاري في استدامة المشروع بمشاركة 31 بنكا وجهة تمويل.