لبنان: قطع الكهرباء عن مؤسسات عامة بسبب عدم تسديد الفواتير

قطعت شركة الكهرباء المملوكة للدولة في لبنان اليوم الاثنين، الكهرباء عن عدد من الإدارات والمؤسسات والبلديات العامة بسبب فواتير غير مسددة، قبل أن تعيد التغذية لبعض الجهات بعد سدادها مدفوعات جزئية وموافقتها على تسوية ديونها بالتقسيط.

وقالت مؤسسة "كهرباء لبنان" إن عدة جهات عامة لم تسدد فواتيرها المستحقة أو تتواصل مع المؤسسة لترتيب خطط سداد.

وحذرت المؤسسة من أنها ستقطع الكهرباء مجددًا إذا لم تفِ المؤسسات باتفاقيات التقسيط أو لم تسدد فواتيرها الحالية .

وذكرت تقارير إعلامية لبنانية أن المؤسسات المشمولة بحملة القطع أو التي أُبلغت باحتمال قطعها شملت مبنى البرلمان، والسراي الكبير، المقر الرسمي لرئيس الوزراء في بيروت، ومبنى إدارة ضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية.

وأفادت التقارير بأن المديرية العامة للشئون العقارية وعددًا من مباني قوى الأمن الداخلي وسلطات المياه الإقليمية كانت أيضًا من بين المتأثرين، دون أن يتضح على الفور ما إذا كانت جميع المؤسسات المذكورة قد تم قطع الكهرباء عنها فعليًا.