هجوم على قاعدة عسكرية كولومبية يسفر عن مقتل 4 مدنيين

قال الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييلا، اليوم الاثنين، إن هجوما على قاعدة عسكرية في جنوب البلاد أدى إلى مقتل 4 مدنيين، بينهم طفل يبلغ من العمر شهرين، حيث تكثف عصابات المخدرات والجماعات المتمردة أعمال العنف ردا على الاستراتيجية الأمنية الجديدة لحكومته.

ووقع الهجوم الليلة الماضية في بلدة بلاناداس في إقليم توليما، حيث أطلق مهاجمون مجهولون صواريخ مصنوعة من أسطوانات غاز على قاعدة عسكرية، وفقا لما ذكره عمدة بلاناداس خوان كاميلو هويجي. وأصابت بعض الصواريخ مستشفى قريبا ومنازل قبالة القاعدة.

وقال هويجي إنه تم استخدام مدرسة لعلاج المصابين.

وكتب هويجي اليوم الاثنين على موقع فيسبوك: "نرفض هذا الهجوم الذي أثر على مستشفانا، وعرض حياة المرضى والعاملين الطبيين للخطر، وأصاب منازل وترك العائلات في حالة حزن". وأضاف: "بلاناداس تستحق العيش بسلام".

وفي منشور على موقع إكس، قال دي لا إسبرييلا إن شرطيا قتل مؤخرا في جنوب كولومبيا، وإن الجماعات المتمردة تواصل شن هجمات على أكشاك تحصيل رسوم مرور السيارات في كاوكا، وهي منطقة تقع في جنوب غرب البلاد.

وكتب دي لا إسبرييلا: "سنستخدم القدرة الكاملة للدولة للقضاء على هذه المنظمات الإجرامية. سنواصل قصف الأهداف المشروعة وتكثيف العمليات الخاصة والمضي قدما في إعادة تفعيل الرش الجوي" لحقول الكوكا.