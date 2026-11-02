الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة صينية الصنع في غرب كردفان

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أعلن الجيش السوداني، الاثنين، إسقاط طائرة مسيّرة وصفها بأنها "معادية"، من طراز "FH-95" صينية الصنع، في ولاية غرب كردفان غربي البلاد، وسط استمرار الاشتباكات مع قوات "الدعم السريع" في إقليم كردفان.

وقال الجيش في بيان مقتضب: "تمكنت دفاعاتنا الجوية مساء اليوم من إسقاط طائرة مسيرة معادية من طراز FH-95 جنوب منطقة ود بندة بولاية غرب كردفان".

ولم يحدد الجيش الجهة التي تتبع لها الطائرة المسيّرة، كما لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن المهمة التي كانت تنفذها قبل إسقاطها.

وتعد "FH-95" طائرة مسيّرة صينية الصنع، صُممت لمهام الاستطلاع والمراقبة والحرب الإلكترونية، وتتميز بقدرتها على التحليق لأكثر من 12 ساعة.

ويأتي إعلان الجيش السوداني في ظل اشتباكات تشهدها ولايات إقليم كردفان الثلاث، شمال وغرب وجنوب، بين الجيش وقوات "الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر الماضي.

وتتهم السلطات السودانية ومنظمات وهيئات حقوقية قوات الدعم السريع باستهداف المنشآت المدنية خلال الحرب.

ومنذ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربًا اندلعت إثر خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية.

وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفق تقديرات أممية ودولية.