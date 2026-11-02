ألمانيا تبحث شروط المشاركة في مشروع المقاتلة جي كاب مع بريطانيا واليابان وإيطاليا

تبحث ألمانيا الشروط التي تتيح لها الانضمام إلى مشروع المقاتلة "جي كاب"، الذي تشارك فيه كل من بريطانيا واليابان وإيطاليا.

وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني ويس ستريتينج في برلين، مساء اليوم الاثنين إنه سيجري خلال الأسبوعين المقبلين محادثات بهذا الشأن مع إيطاليا واليابان أيضًا.

وقال بيستوريوس: "نتفق في تقييمنا على أن عامل الوقت يمثل معيارًا بالغ الأهمية في هذه المسألة".

وأضاف أن الأطراف المعنية ترغب في سرعة حسم مسألة ما إذا كانت الدول الثلاث مستعدة للموافقة على انضمام ألمانيا إلى المشروع، وما الشروط اللازمة لذلك.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنام، قد عرض في أكتوبر المنصرم على المستشار الألماني فريدريش ميرتس المشاركة في التطوير المشترك لمقاتلة جديدة ضمن برنامج "جي كاب".

وكان مشروع تطوير مقاتلة مشتركة بين ألمانيا وفرنسا، والمعروف باسم "إف سي ايه إس"، قد تعثر في صيف العام الجاري، بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق رغم سنوات من المفاوضات. ومنذ ذلك الحين، يجري البحث عن بديل.

من جانبه، شكر ستريتينج الحكومة الألمانية على اضطلاعها بدور قيادي داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال إن ألمانيا تمثل بالنسبة لبلاده أحد أقوى أصدقائها وأقربهم وأكثرهم موثوقية.

وقال بيستوريوس إن كثيرين ربما لا يدركون مدى التطور الكبير الذي شهدته الشراكة الألمانية البريطانية خلال السنوات الماضية، وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني:"ولذلك أقول بوضوح شديد للغاية إن العلاقات الألمانية البريطانية باتت أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى".

وتابع: "لقد ازدادت أواصر التقارب بيننا خلال السنوات الماضية. ونحن نقف جنبًا إلى جنب بوصفنا دولتين داخل الحلف. وهذا أمر لا يُقدّر بثمن في هذه الأوقات المضطربة".