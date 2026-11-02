أعرب علي الرملي لاعب منتخب مصر للجودو عن سعادته الكبيرة بتتويجه بالميدالية البرونزية في منافسات وزن أقل من 81 كجم بدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل لحظة تاريخية في مسيرته الرياضية.

وقال الرملي، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»: «الحمد لله الذي وفقني ومنحني القدرة على تحقيق ميدالية أولمبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب بداكار، والميدالية دي غالية جدًا بالنسبة لي، لأنها أول ميدالية يحققها الجودو المصري في تاريخ مشاركاته بأولمبياد الشباب».

ووجه لاعب منتخب مصر الشكر إلى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس، كما خص بالشكر الاتحاد المصري للجودو برئاسة محمد مطيع، تقديرًا للدعم والمساندة التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

وأشار الرملي إلى أن الجهاز الفني بذل معه مجهودًا كبيرًا طوال فترة الإعداد، وكان له دور مهم في وصوله إلى منصة التتويج وتحقيق هذه الميدالية التاريخية.

واختتم لاعب منتخب مصر تصريحاته بالتأكيد على طموحه في البناء على هذا الإنجاز، معربًا عن أمله في أن تكون برونزية داكار بداية لانطلاقة قوية وتحقيق المزيد من الإنجازات للجودو المصري خلال الفترة المقبلة.