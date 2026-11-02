أكد الفنان أشرف عبدالباقي أن الدولة عندما تبذل مجهودا في المسرح، يكون لديها أعباء ومعوقات كثيرة، واصفا إياها بـ"عش الدبابير"، موضحا أن هناك أشخاصا يحصلون على مستحقات مالية في الدولة، دون أن يبذلوا أي مجهود، قائلا: "في ناس بياخدوا حوافز على إنهم ما عملوش حاجة فميزانية الدولة بتروح على مافيش حاجة".

جاء ذلك خلال ماستر كلاس آليات الكوميديا في المسرح بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، والتي قدمها الفنان أشرف عبدالباقي مساء اليوم في أحد فنادق مدينة شرم الشيخ.

وتابع: "الناس اللي عاوزين يعملوا فن بجد في الدولة ولو حد خد قرار على مسئوليته أول ما بيمشي بيجيبوه يحاسبوه"، موضحا أن فكرة أخذ القرار في القطاع العام مرهقة وشاقة، وتحتاج إلى مباحثات ولجان، ضاربا مثالا على طلب موظف لشراء كرسي من أجل أن يجلس، واصفا التعقيدات التي سيقابلها من أجل أن يحصل على كرسي ليجلس عليه، قائلا: "أنا كقطاع خاص باخد القرار وأنا واقف".

وقال عبدالباقي: "المجاهدين الذين يعملون في الحكومة عليهم جهد كبير جدا وإنهم ينجزوا ما يصنعوه وسط هذه الأعباء.. أحييهم".

وأشار الفنان أشرف عبدالباقي إلى أن "الدولة المتمثلة في بعض الأشخاص الذين يحبون عملهم، يجتهدون ويبذلون أقصى ما لديهم من جهد، ويحاولون ويبحثون عن حلول للمشاكل التي تواجههم، ومنها البحث عن رعاة لتعويض مشاكل التمويل".

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف، تأكيدا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

وتقام الدورة 11 من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري، برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف، تأكيدا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

ويحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة المحافظ اللواء إسماعيل كمال، وبرعاية ذهبية من بلدية ظفار بسلطنة عُمان.

وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب مدير عام المهرجان، وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.