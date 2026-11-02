مسئولة أممية: أسر نازحة في اليمن تعيش داخل مبانٍ مزدحمة ومناطق تفتقر لأسقف ومرافق صرف صحي

قالت كاتيا يوريتش المنسقة الميدانية للبرامج في المنظمة الدولية للهجرة باليمن، إنّ الأوضاع المعيشية التي ترصدها فرق المنظمة على أرض الواقع بالغة الصعوبة،.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ العديد من الأسر النازحة تضطر للإقامة في مبانٍ شديدة الازدحام ومناطق مكتظة، دون أسقف تحميها، فضلًا عن افتقار الكثير منها إلى مرافق الصرف الصحي الأساسية.

وأوضحت أن العديد من الأسر لا تزال تقيم في مناطق شديدة الخطورة، مشيرة إلى أن النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون مخاطر كبيرة في هذه البيئات.

وأشارت إلى أن ما يهم المنظمة في الوقت الحالي هو التعامل مع آثار الأزمة على الأشخاص النازحين، والعمل على ضمان وصولهم إلى الخدمات الأساسية، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا، لا سيما في المناطق المتضررة بشدة، مثل محافظة تعز، التي تتفاقم فيها الأزمة الإنسانية بوتيرة متسارعة، وتكاد الموارد المتاحة فيها تنفد.

ولفتت إلى أن تعز تعاني نقصًا في الوقود والمياه الصالحة للشرب، إلى جانب نقص الخدمات الأساسية.

وأكدت أن أولوية المنظمة تتمثل في ضمان وصول الخدمات الإنسانية الأساسية والمساعدات إلى النازحين، والحيلولة دون تفاقم الأزمة الإنسانية بصورة أكبر، والعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية الحالية.