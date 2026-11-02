وزير الخارجية السوداني: مياه مصر سيحميها أهل السودان

أكد وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم، عمق العلاقات المصرية السودانية، قائلًا إن «مصر والسودان قلب واحد ولسان واحد وفكر واحد»، وإن البلدين يمثلان «سدًا واحدًا ضد كل السهام السامة التي تستهدف أيًا منهما».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، مساء الاثنين، عقب اختتام أعمال الجولة الثالثة من اجتماعات آلية التشاور «2+2» لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان.

وقال سالم إن رسالته من القاهرة، في ظل الحرب التي يشهدها السودان، تتمثل في التأكيد على وحدة مصير البلدين، مؤكدًا أن القضايا المطروحة بين البلدين لا تقتصر على ملف المياه، بل تتصل بأمن المنطقة واستقرارها ومصالح الأمتين العربية والأفريقية.

وشدد على أن البلدين سيواصلان الوقوف معًا في مواجهة التحديات التي تستهدف أمنهما ومصالحهما، مضيفًا: «مياه مصر سيحميها أهل السودان قبل أن يحميها شعب مصر، وأمن السودان تحميه مصر قبل أن يحميه جيش السودان».

وفي إشارة إلى الهجمات التي تستهدف البنية التحتية السودانية، تساءل وزير الخارجية عن علاقة استهداف منشآت الكهرباء والمياه بالخلافات الأيديولوجية، منوهًا أن آثار هذه الهجمات تنعكس على حياة المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن.

وأكد أن الشعب السوداني يمتلك القدرة على الدفاع عن نفسه، وأن دعم مصر يمثل سندًا مهمًا للسودان، معربًا عن تطلعه إلى أن تمهد الخطوات المشتركة الطريق أمام التعافي وإعادة الإعمار.

وأشاد سالم بموقف مصر تجاه السودانيين خلال الحرب، مشيرًا إلى استقبالها أعدادًا كبيرة منهم، واحتضانهم وتوفير الدعم لهم، فضلًا عن عودة ملايين السودانيين طوعًا إلى بلادهم.