شهد فندق سميراميس بمنطقة وسط البلد، سقوط فتاة مغربية من الطابق الثالث، في ظروف غامضة، ما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بسقوط فتاة من الطابق الثالث داخل فندق سميراميس بمنطقة وسط البلد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، برفقة سيارة إسعاف، لنقل المصابة إلى المستشفى.

استمع رجال الأمن، إلى أقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة، وتبين خروج شابين يحملان الجنسية الكويتية من غرفة الفتاة، عقب سقوطها على الأرض.

وكشفت التحريات الأمنية أن الشابين تربطهما علاقة بالفتاة، وأنها قامت بتصويرهما، والتقت بهما داخل الفندق يوم الواقعة، وطلبت منهما مبالغ مالية مقابل عدم نشر مقاطع الفيديو، إلا أنهما رفضا، فهددتهما بإلقاء نفسها، وصعدت إلى شرفة الغرفة، ثم ألقت بنفسها، ما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسد.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشابين، وحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.