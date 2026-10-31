مصطفى بكري: نريد منفذا دستوريا وقانونيا ليستكمل الرئيس السيسي مشروع بناء الدولة بعد 2030

طالب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بإجراء استفتاء لطلب رأي الشعب المصري، بشأن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بانتهاء مدته الرئاسية 2030.

وقال خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر "إم بي سي مصر": "عبد الناصر قالها وطلعنا ورجع، لكن الرئيس السيسي قال لي أنا حسمت موقفي والموضوع محسوم لأنه محترم الدستور".

ودعا إلى تعيير الدستور الذي رأى أنه يحمل "عوارا كبيرا"، قائلا: "أنا عايز منفذ دستوري وقانوني علشان الرئيس السيسي يكمل حتى لو الرئيس مش عايز، أي وسيلة تخلي الرجل موجود يكمل مشروعه الوطني أنا معاها".

وأوضح أن الدستور يتضمن بعض المواد التي يجب أن تُعدل، مشددا في الوقت نفسه أن الدستور غير مرتبط بالرئيس، متابعا: "إذا الشعب أراد نعمل دستور جديد إيه يمنع؟ البلد بتتعرض لخطر".

وأشار إلى أن هذا الطرح يمثل اقتراحه الشخصي، مضيفا: "لو الرأي العام قال نحترم رأي الرئيس ونجيب أي حد أهلا وسهلا"، مشددا أن من حق المواطن أن يبدي رأيه.

ولفت إلى أن "أي دستور جديد يعطي الحق لأي شخص أن يترشح"، متابعا: "البلد بتمر بظروف غير طبيعية، أنا لا أريد تأليه الحاكم، ولكن عندي مشروع وطني لم يكتمل، وعندي قائد أنا محتاجه هذه الفترة، أنا عايز أحافظ على مصر".

وأشار إلى أن "الهجوم على الدولة بدأ منذ تأسيس المشروع الوطني المصري"، مشددا: "أنا معنديش ترف المغامرة الآن، هل البلد يجيلها الآن واحد مغامر وجاء ناس قبله معملتش حاجة، هذا الرجل صاحب مشروع وطني".