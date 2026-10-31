عمرو أديب: عشنا أسبوعا غير مسبوق من الحرية شبه المطلقة في تناول موضوعات حساسة بمصر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأسبوع المنصرم يمثل أكثر أسبوع شهد حديثا ونقاشا بين المصريين من حيث "الكيف لا الكم"، مشيرا إلى أن الشارع عاش حالة من "الحرية شبه المطلقة"، في كل الموضوعات الحساسة والملفات التي لم يكن أحد يرغب في فتحها.

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر شاشة MBC مصر، أن ما حدث كان "غريبا بكل المقاييس"، مشيرا إلى أن النقاش حول تداول السلطة والرئيس القادم جعل الحالة المصرية تماثل ما يجري في أي بلد أوروبي.

وأشار إلى أن المصريين قرروا للمرة الأولى وقبل موعد الاستحقاق الرئاسي بثلاث سنوات، طرح وتداول أسماء مرشحين متعددة، على الرغم من حالة التردد وعدم الاستيعاب في البداية، إلا أن الجميع كتب وعبر وتحدث بقدر استطاعته في "تعبير لم تحدث على مدار السنوات الماضية".

وتابع: "كل حاجة الآن تريد سماعها في مصر موجودة وكل شيء تريد أن تقوله بتقوله"، متابعا: "أقصى وأصعب المواضيع تم فتحها ماذا حدث؟ أي مواطن في أي مكان قال ما يريده، لكن اللي حصل هذا ما لم نسمع به من قبل غريب بكل المقاييس".

ولفت إلى طرح نحو 40 اسما مرشحا من كل الاتجاهات، مشددا على ضرورة إفساح المجال أمام الجميع للتعبير: "دع مئة وعشرين مليون زهرة تتفتح، فليتحدث الناس ويفعلوا ما يريدون".

وأكد أن اختلاف الرؤى حول مصلحة الوطن يمثل ظاهرة صحية للوصول إلى صيغة ما، متابعا: "إسرائيل ليست أفضل منا، والفرق بيننا وبينهم مسافة ساعة بالسيارة.. هناك لا توجد هندسة للانتخابات".