جلطة سراي يهزم كونيا سبور برباعية في الدوري التركي بمشاركة مصطفى محمد

حقق فريق جلطة سراي فوزًا كبيرًا على حساب كونيا سبور بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري التركي الممتاز.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري مصطفى محمد مع كونيا سبور، بعدما بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، قبل أن يدفع به الجهاز الفني مع انطلاق الشوط الثاني.

وافتتح فيكتور أوسيمين التسجيل لصالح جلطة سراي في الدقيقة 12، قبل أن يضيف يونس أكجون الهدف الثاني في الدقيقة 28، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل جلطة سراي تفوقه، بعدما سجل ألكسندر بارتراكوف الهدف الثالث في الدقيقة 49، قبل أن يختتم رفائيل لياو رباعية فريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 55.

وكان كونيا سبور قد حقق الفوز في الجولة الماضية على جنجلربيرليجي بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المسابقة، بفضل هدفي شيدوزي أوازيم في الدقيقتين 43 و56.

لكن الفريق لم يتمكن من مواصلة نتائجه الإيجابية أمام جلطة سراي، ليتلقى خسارة ثقيلة برباعية نظيفة في الجولة العاشرة.